3 ноября 2023

3 ноября 2023 13:09

Врач назвала способы ухода за проблемной кожей осенью и зимой

В холодное время обостряются такие кожные заболевания, как экзема, псориаз и лишай, предупредила главный врач сети клиник Dr. Konstanta Екатерина Константиновская. В комментарии для "Ленты.ру" дерматокосметолог назвала способы ухода за проблемной кожей осенью и зимой, передает Day.Az.

В холодное время года врач призвала использовать плотные увлажняющие кремы, а за полчаса до выхода на улицу наносить питательный крем. Людям с проблемной кожей нельзя использовать скрабы, обратила внимание дерматокосметолог. "Если вы знаете, какие именно факторы провоцируют ухудшение состояния кожи, - избегайте их", - посоветовала она.

Для лечения псориаза нужно использовать местные кортикостероиды, ретиноиды, салициловую кислоту, рассказала врач. Также справиться с кожным заболеванием помогает светотерапия. При тяжелых формах болезни пациенту назначают биологические препараты и иммунодепрессанты.

При экземе следует использовать медицинские увлажняющие кремы, иммунодепрессанты, местные кортикостероиды, фототерапию и биологические препараты для инъекций, объяснила Константиновская.

Длительное пребывание на холоде или сухом воздухе, одежда с шерстью или полиэстером в составе ухудшают состояние кожи. Алкоголь, курение, использование косметики и стиральных средств с химическими добавками, средства дезинфекции, металлы в ювелирных изделиях, антибактериальные вещества во влажных салфетках - все это также способствует обострению заболевания.

Протекает он бессимптомно и не заразен. Грибковое поражение кожи требует обязательного обращения к врачу. Лечение проводят противогрибковыми средствами наружного применения (мазями, гелями, шампунями). Самостоятельно подбирать и покупать такие средства нельзя.


Просмотров: 135

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 257
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 600
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 387
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 455
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 479
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 689
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 492
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 317
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 374
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 553
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме