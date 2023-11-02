2 ноября 2023

2 ноября 2023 14:00

5 вещей, которые надо знать, прежде чем пробовать интервальное голодание

Интервальное голодание популярно уже не первый год, и легко понять, почему. Ограничить время приема пищи гораздо проще, чем полностью изменить привычный рацион.

Периодическое голодание помогает сбросить вес, сохранив при этом мышечную массу, бороться с воспалением и даже активировать процесс аутофагии, который замедляет процесс старения и уменьшает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Звучит привлекательно, правда? Однако есть нюансы, о которых надо обязательно знать, прежде чем попробовать интервальное голодание.

Нет плана, который подходил бы всем

Существуют разные схемы интервального голодания, и ни одна из них не является универсальной. Ты должна учитывать свои цели и особенности: возможно, вариант 20:4, позволяющий быстро сжигать большое количество жира, окажется для тебя слишком жестким, и лучше придерживаться "медленного", но выполнимого 12-часового голодания.

Искать "свое" ИГ придется методом проб и ошибок

Ты можешь обнаружить, что выбранный план делает тебя раздражительной или плохо сочетается с графиком твоих тренировок. Это не значит, что интервальное голодание тебе не подходит - можно попробовать другие протоколы и найти тот, который будет комфортным.

Стресс может свести на нет все эффекты периодического голодания

Наш организм не любит перемены - он не придет в восторг от того, что график питания стал иным. Ответом на "нововведения" может стать повышение уровня кортизола, который помешает тебе худеть - именно поэтому специалисты советуют никогда не начинать со сложных схем вроде 20:4. 

За неделю до менструации надо отказаться жестких схем ИГ

В это время мы становимся очень уязвимыми, и поэтому эксперты рекомендуют избегать дополнительных стрессов - в том числе голодания. Не обязательно отказываться от ИГ полностью, но планы 20:4 и 16:8 лучше сменить на 12-часовой отказ от пищи.

Интервальное голодание не дает права есть всё подряд

Некоторые люди думают, что периодическое голодание позволяет во время окна питаться любыми продуктами, и это большая ошибка. Очень важно обращать внимание на то, что ты ешь - тебе нужен качественный белок в достаточном количестве, клетчатка, сложные углеводы и полезные жиры, а от ультра-обработанной еды следует отказаться.

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