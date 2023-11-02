Тренер назвала лучшие упражнения для развития координации

Тренер Анастасия Юркова назвала лучшие упражнения для развития координации. Ее слова приводит журнал Shape, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист посоветовала делать боковые наклоны на одной ноге стоя и аналогичное движение с упором на колено. "Вытяните правую ногу вправо, наклонив корпус влево и оперевшись левой ладонью о пол, правая рука направлена вверх", - пояснила Юркова, отметив, что важно не допускать движений вперед-назад.

Еще одно полезное упражнение, по словам специалиста, называется "доброе утро". Для этого необходимо в положении стоя поднять правую руку (левую руку оставить на поясе) и перенести вес тела на правую ногу. Балансируя на правой ноге, медленно наклониться вперед, вернуться в исходное положение и повторить с другой стороны. Аналогичное движение выполняется также с упором на колено. В этом случае вес переносится не только на правую ногу, но и на левую руку, стоящую в упоре на полу.

Пятое упражнение - V-стабилизация. "Сядьте на пол, спина прямая, живот напряжен. Оторвите от пола ноги и удерживайте их на весу, угол между корпусом и бедром больше 90 градусов, руки вытянуты перед собой", - пояснила Юркова. Она добавила, что в этом положении необходимо также выполнить движения руками вверх-вниз, сохраняя баланс.