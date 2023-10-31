31 октября 2023

31 октября 2023 15:21

Йога или пилатес: какие тренировки подойдут тебе больше

Пилатес и йога похожи друг на друга - и некоторыми упражнениями, и техникой их выполнения, и необходимостью концентрироваться на той частью тела, которая включена в работу.

Есть, конечно, и различия - например, йога - это целая философия, которая существует уже несколько тысячелетий, а пилатес был разработан недавно - в 1920-х годах. Но если и то, и другое ты рассматриваешь исключительно как способ добавить физическую активность в свою жизнь, то выбрать не так уж и просто. Давай разбираться, что подойдет тебе больше!

Если ты хочешь избавиться от стресса...

...твой выбор - йога. Как показывают исследования, она отлично помогает при тревожности и даже депрессии - происходит это благодаря концентрации на осознанности и работе с дыханием.

Если ты хочешь похудеть...

...присмотрись к активным видам йоги - пауэр-йоге, аштанге-виньясе или йоге 23. Однако помни, что если твоя цель - сбросить лишние килограммы, то прежде всего нужно изменить свой рацион - без этого тебе не помогут никакие физические нагрузки.

Если ты восстанавливаешься после травмы...

...занимайся пилатесом. Как объясняет преподаватель йоги Мегха Кавале, он лучше приспособлен для ускорения процессов восстановления и позволяет подобрать упражнения в зависимости от вида травмы, после которой ты пытаешься вернуться к активной жизни.

Если ты хочешь прокачать мышцы кора...

...тебе нужен пилатес. В нем гораздо больше упражнений, отрабатываемых на полу, а также направленных на тренировку корпуса. В йоге внимание прежде всего уделяется балансу и гибкости, и во многих позах ты будешь находиться в вертикальном положении.

Если ты хочешь стать более гибкой...

...нужно заниматься йогой - см. предыдущий пункт. Как объясняет Кавале, позы, удерживаемые длительное время, помогают мышцам расслабиться и улучшают состояние соединительных тканей, а это, в свою очередь, расширяет диапазон движений.

Если ты ищешь тренировку для сердечно-сосудистой системы...

...следует выбрать пилатес. По словам Кавале, он динамичнее, в то время как классические направления йоги предполагают выполнение серии статических поз.

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