Зеленые vs созревшие: когда надо есть бананы на самом деле

Ты когда-нибудь покупала гроздь слегка зеленоватых бананов с мыслью: "Ничего, полежат немного, и можно будет есть?" Возможно, ты совершала большую ошибку!

Или нет - всё зависит от того, какую пользу для здоровья ты хочешь получить от продуктов: как объясняет врач из Великобритании Каран Радж, спелые и незрелые бананы окажут разный эффект.

Устойчивый крахмал

По словам Раджа, чем зеленее плод, тем больше в нем резистентного крахмала, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы - благодаря этому он попадает в большой кишечник и становится средой для бактерий.

Но это всё "что-то на научном". Если говорить проще, резистентный крахмал не приводит к повышению уровня глюкозы в крови (она просто не вырабатывается при его употреблении), и потому безопасен для тех, кто следит за весом или худеет.

Есть у него и другие бонусы: резистентный крахмал полезен для иммунной системы, способен улучшать работу кишечника и ускорять обмен веществ. Хочешь получить все эти преимущества - не жди, когда бананы созреют!

Антиоксидант и белки

Когда банан созревает, объясняет Каран, резистентный крахмал в нем превращается в простые углеводы. Однако есть у процесса и свои плюсы: чем темнее банан, тем больше в нем антиоксидантов.

"Также по мере созревания в бананах увеличивается количество белка, в то время как содержание клетчатки и витамина А остается неизменным", - добавляет Радж.

Так что, когда в следующий раз соберешься выбросить коричневый банан, подумай, не лучше ли сделать из него смузи. Антиоксиданты, которые будут в нем содержатся, защитят организм от окислительных процессов и замедлят процессы старения.

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