Зеленые vs созревшие: когда надо есть бананы на самом деле

Ты когда-нибудь покупала гроздь слегка зеленоватых бананов с мыслью: "Ничего, полежат немного, и можно будет есть?" Возможно, ты совершала большую ошибку!
Или нет - всё зависит от того, какую пользу для здоровья ты хочешь получить от продуктов: как объясняет врач из Великобритании Каран Радж, спелые и незрелые бананы окажут разный эффект.
Устойчивый крахмал
По словам Раджа, чем зеленее плод, тем больше в нем резистентного крахмала, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы - благодаря этому он попадает в большой кишечник и становится средой для бактерий.
Но это всё "что-то на научном". Если говорить проще, резистентный крахмал не приводит к повышению уровня глюкозы в крови (она просто не вырабатывается при его употреблении), и потому безопасен для тех, кто следит за весом или худеет.
Есть у него и другие бонусы: резистентный крахмал полезен для иммунной системы, способен улучшать работу кишечника и ускорять обмен веществ. Хочешь получить все эти преимущества - не жди, когда бананы созреют!
Антиоксидант и белки
Когда банан созревает, объясняет Каран, резистентный крахмал в нем превращается в простые углеводы. Однако есть у процесса и свои плюсы: чем темнее банан, тем больше в нем антиоксидантов.
"Также по мере созревания в бананах увеличивается количество белка, в то время как содержание клетчатки и витамина А остается неизменным", - добавляет Радж.
Так что, когда в следующий раз соберешься выбросить коричневый банан, подумай, не лучше ли сделать из него смузи. Антиоксиданты, которые будут в нем содержатся, защитят организм от окислительных процессов и замедлят процессы старения.
Интересные факты о бананах
- Бананы срывают зелеными, потому что они становятся вкусными, только если дозревают в искусственных условиях.
- В Индии бананы используют, чтобы спускать корабли на воду: ими натирают спусковую плоскость - за раз на это уходит около 20 тысяч плодов.
- Как показали исследования, всего два банана дают достаточно энергии для напряженной полуторачасовой тренировки.
- Один из лучших способов избавиться от похмелья - выпить коктейль из молока и банана, куда добавлено немного меда.
- Банан - отличное средство от изжоги: он нейтрализует избыточную кислотность и уменьшает раздражение, покрывая слизистую оболочку желудка.