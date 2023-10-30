Что добавить в кофе вместо сахара, чтобы похудеть: самый полезный природный подсластитель

Кофе способствует похудению, но лишь в случае, если пить его без молока и сахара. Добавить сладости напитку можно при помощи стевии и других подсластителей, однако эксперты советуют обратить внимание на этот противовоспалительный компонент.

Кофе входит в состав множества невероятно вкусных напитков, но тем не менее правильнее всего пить его в чистом виде - и вне приемов пищи, чтобы не нарушить процесс усвоения полезных микроэлементов из продуктов. И всё же на практике большинство из нас нарушает эти правила - как минимум потому, что сладость смягчает кофейный вкус.

Конечно, сегодня в магазинах можно найти такое количество подсластителей, что без рафинированного сахара уже действительно можно обойтись. Однако далеко не все искусственные подсластители безвредны для организма. А натуральные сахарозаменители либо имеют специфичный вкус, либо неприятно влияют на работу кишечника.

Эксперты советуют подслащать кофе при помощи экстракта монахского фрукта (архата) - растения из рода тыквенных, имеющего приятный карамельный вкус.

Этот экзотический ингредиент уже можно найти на маркетплейсах, хотя часто для более доступной стоимости его миксуют с дынным сахаром эритритом или стевией.

"Фрукт монаха хорош своей натуральной сладостью и почти нулевой калорийностью. В отличие от сахара и сливок он не вызывает воспалительных процессов в организме", - объясняет диетолог Лиза Ричардс. С ней согласна нутрициолог Омайра Феррейра, которая рекомендует употреблять экстракт монахского фрукта в целях общего укрепления здоровья.