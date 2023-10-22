Как похудеть на 5 килограммов ничего не делая — эти простые привычки на каждый день помогут всем

Казалось бы, 5 кг - перевес относительно небольшой, но для многих он становится настоящей роковой чертой, переступить которую ну никак не получается! Собрали 7 главных и самых простых советов, которые помогут сдвинуть стрелку весов с мертвой точки.

Эти простые перемены на кухне и в образе жизни помогут тебе избавиться от тех самых лишних пяти килограммов всего за месяц или два - без голода, строгих диет и изнурительных штурмов спортзала. Неважно, хочешь ли ты стать немного стройнее перед важным событием в жизни или просто решила подтянуть фигуру!

Увеличь количество белка в своем меню

Даже если тебе кажется, что ты ешь достаточно белка, готовы поспорить - ты удивишься, узнав Сколько белка должен включать один прием пищи. Белок - король похудения. Он надолго обеспечивает чувство сытости, страхует от всплесков сахара в крови (а значит, от компульсивного переедания) и служит строительным материалом для мышц и здоровой кожи.

Используй растительное масло в спрее

Необязательно покупать спрей в магазине - они довольно дороги. Заведи диспенсер и переливай растительное масло для приготовления пищи в него. Что это дает? Ты не льешь масло на сковороду, а сбрызгиваешь ее из спрея, равномерно покрывая поверхность посуды для готовки очень тонкой масляной пленкой, предотвращающей пригорание пищи - и одновременно избавляешь себя от лишних калорий.

Начинай утро с гимнастики

Банальный совет, правда? Но он работает - это тоже правда. На формирование привычки требуется 21 день, так что главное - быть дисциплинированной три недели, а потом утренняя гимнастика станет для тебя обычным делом. Делай то, что тебе нравится - асаны йоги, планку, разминку и растяжку с тренером из соцсетей, главное - делай! Кстати, можешь попробовать добавить вибромассаж по Микулину, мы недавно про него писали.

Всегда начинай трапезу с овощного салата

Особенно важно делать это перед большими приемами пищи. Овощи снабдят тебя полезной клетчаткой, витаминами и фитонутриентами. И займут место в желудке - так ты перестанешь переедать тяжелой пищи. Вот только не заправляй салат майонезом или другими жирными переработанными соусами, это сведет на нет всю пользу.

Веди дневник питания

Исследования показывают, что люди, которые ведут такие заметки, худеют в два раза быстрее чем те, кому лень записывать все съеденное. Выводы сделай сама.

Оставляй четыре кусочка от каждого приема пищи на тарелке

Да, выбрасывать еду нехорошо, но и переедать - тоже. Такой подход позволит тебе привыкнуть к другому размеру порций и избегать пары сотен лишних калорий в день. Уже через пару недель результат даст о себе знать.

Приправляй еду соком лимона

Свежий лимон подчеркивает вкус блюд и позволяет добавлять в них меньше соли, кто, конечно же, полезно при похудении. Особенно удачно лимонный сок сочетается с листовым салатом, курицей, рыбой - словом, самой вкусной здоровой едой. Лучшие шеф-повара пользуются этим фокусом!

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