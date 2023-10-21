Почему отеки появляются и не проходят: эксперт раскрывает три главные причины

Отеки портят внешний вид и заставляют тревожиться о здоровье. Никому не понравится просыпаться с одутловатым лицом или не иметь возможности надеть любимые кольца из-за того, что пальцы опухли! Специалист по восстановительной терапии объясняет, на что нужно обратить внимание, если ты попала в такую ситуацию.

Физиологические процессы, как и все научное, тема достаточно трудная, но попробуем разобраться вместе с экспертом.

О причинах отеков и как от них избавиться расскажет физический реабилитолог София Агапова.

Первым делом - к доктору

При отеках нужно обязательно показаться к врачу, чтобы:

исключить болезни сердечно-сосудистой системы и почек

проверить щитовидную железу

Не игнорируй этот момент, ведь отек - симптом, и причина его возникновения может крыться в системных заболеваниях. В здоровом теле постоянно "гнать лимфу" не нужно, она будет двигаться сама. Однако болезнь - не единственная причина отеков, достаточно часто они оказываются результатом образа жизни и состояния тела.

Что все делают не так

Наше тело прошло миллионы лет эволюции, прежде чем стать таким, каким мы его знаем. На всем протяжении долгого развития человеку приходилось много и разнообразно двигаться, ведь таковы были условия выживания. Те, кто сидел на месте, умерли от голода, хищников, природных условий и не смогли внести свой вклад в эволюционный процесс. По итогу человеческий организм сформировался интересным образом - все органы и системы работают как нужно, только если человек мало сидит и много двигается. Сейчас наша уютная, заботливая цивилизация почти совсем убрала необходимость шевелиться, что очень приятно, но, к сожалению, совершенно не укрепляет здоровье.

Десять тысяч шагов - мало

Первая причина отеков - это отсутствие движения. Важным условием, благодаря которому наша лимфа движется по телу, является мышечное сокращение. Когда мышцы получают достаточную нагрузку, они "проталкивают" лимфу вверх по лимфатическим сосудам. Ярче всего это можно отследить на сеансе массажа: специалист мнет мышцы, происходит мышечное сокращение, лимфа покидает межклеточное пространство и направляется к лимфоузлам, избавляя конечности от отека.

Наиболее простой и эффективный способ избавиться от дефицита движения - это начать ходить: с палками, без, быстро, медленно - как угодно. Важно во время прогулок надевать спортивную обувь без каблука на удобной подошве, это нужно для правильного распределения ударной нагрузки и постановки стопы. Пресловутые десять тысяч шагов - цифра популярная, но взятая с "потолка". Такой объем не закрывает двигательного дефицита, поэтому ходить нужно как можно больше. Однако, если ты только планируешь начать ходить, ориентируйся на собственные возможности и хвали себя за каждый пройденный километр. Улучшение общего состояния наступит очень быстро, а со временем тело станет выносливым, и ты сможешь ходить дольше и не уставать.

Разогнись и потянись

Вторая причина отеков - блокировка крупных лимфатических узлов. Они расположены в паху, в области ключиц, подмышками и если эти зоны спазмированы, застой лимфы гарантирован.

Когда человек много сидит, возникают проблемы с нормальной работой паховых лимфоузлов. Это становится причиной отека ног и образования "фартука" на животе. При сутулости зажимаются лимфоузлы ключиц и подмышек, что приводит к отеку лица и рук.

С проблемой зажатых мышц и лимфоузлов отлично справляется растяжка: в свободном доступе выбери комплекс, который будет тебе комфортен. Занимайся каждый день, расслабляй мышцы и улучшай работу лимфатических узлов.

Научись дышать

Самая интересная и часто встречающаяся причина отеков - заблокированная диафрагма. Диафрагма крепится к нижним ребрам, участвует в дыхании и, сокращаясь, активизирует лимфатический насос, заставляя лимфу двигаться по телу. Если диафрагма не работает в полном объеме, лимфатический насос тоже замедляется и перестает двигать лимфу. Появляется отек.

Для решения этой проблемы нужно научиться дышать диафрагмальным дыханием. Оно снимет спазм с межреберной мускулатуры, освободит диафрагму и позволит получить нормальное движение лимфы.

Простая практика диафрагмального дыхания

Упражнение на диафрагмальное дыхание можно сделать прямо сейчас: для этого ложись на спину, согните ноги в коленях. Сделай глубокий вдох и направь воздух в грудную клетку так, чтобы ребра разошлись в стороны. Сделай медленный выдох и повторите дыхание десять раз. Перевернись на живот, сделай глубокий вдох и постарайся почувствовать, как ребра на спине раздвигаются. Сделай выдох,. Повтори цикл десять раз.

Пожалуйста, дыши так только в процессе занятий, в повседневной жизни дыхание должно быть привычным и естественным. Со временем межреберная мускулатура станет свободнее, диафрагма включится в полноценную работу и лимфатический насос начнет лучше справляться со своими задачами.

Двигайся - отеки станут меньше или вовсе исчезнут!

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