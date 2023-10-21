Врач развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой

Доктор медицинских наук, дерматолог Ишмит Каур развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, данная температура отлично подходит обладателям чувствительной кожи. "Холодная вода обладает успокаивающими и сосудосуживающими свойствами, уменьшая воспаления и покраснения", - объяснил специалист.

Кроме того, холодная вода помогает сузить поры на лице, предотвращая появление прыщей, и избавляет от зуда. Она также благоприятно воздействует на волосы, делая их блестящими и гладкими. "Холодная вода уменьшает перхоть. Людям с такими заболеваниями кожи головы, как псориаз или экзема, пониженная температура может принести облегчение в виде уменьшения зуда", - заключил собеседник издания.