21 октября 2023

21 октября 2023 09:20

Врач развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой

Доктор медицинских наук, дерматолог Ишмит Каур развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, данная температура отлично подходит обладателям чувствительной кожи. "Холодная вода обладает успокаивающими и сосудосуживающими свойствами, уменьшая воспаления и покраснения", - объяснил специалист.

Кроме того, холодная вода помогает сузить поры на лице, предотвращая появление прыщей, и избавляет от зуда. Она также благоприятно воздействует на волосы, делая их блестящими и гладкими. "Холодная вода уменьшает перхоть. Людям с такими заболеваниями кожи головы, как псориаз или экзема, пониженная температура может принести облегчение в виде уменьшения зуда", - заключил собеседник издания.


Просмотров: 152

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 089
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 434
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 224
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 307
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 318
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 526
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 347
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 148
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 234
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 376
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме