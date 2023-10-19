Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения — особенно людям с аллергией

Нас всех с раннего детства приучали, что постель нужно приводить в порядок сразу после того, как просыпаешься. Однако оказывается, что одно из главных правил воспитания не так уж и полезно, если посмотреть на него с научной точки зрения!

Если ты просыпаешься по первому сигналу будильника и сразу заправляешь постель, ты - настоящая героиня. Но если первое действие помогает быстрее ощутить бодрость и в целом дисциплинирует, то второе на самом деле не несет пользы в практическом плане.

Дело в том, что в наших постелях живут миллионы пылевых клещей - и этого не избежать, в абсолютно любом случае. Особенно благотворно они развиваются в теплой и влажной среде.

"Многие исследования показывают, что в непроветриваемых постельных принадлежностях поддерживается более благоприятная среда для высокой концентрации пылевых клещей и различных аллергенов. Именно поэтому рекомендуется застилать кровать примерно через 30 минут после пробуждения. Это время обеспечивает лучший процесс вентиляции и помогает снизить общий уровень влажности постели", - объясняет эксперт по сну Мартин Сили.

Кстати, дополнительной мерой по защите постели от скопления аллергенных пылевых клещей служит воздействие солнечных лучей. По мнению специалиста, естественный солнечный свет обладает дезинфицирующими свойствами и помогает снизить уровень некоторых видов аллергенов и болезнетворных бактерий.

Источник