Эта простая привычка запустит процесс похудения: начнешь стройнеть, даже если никогда не получалось!

Всего через 3 недели в таком режиме вес начнет уходить сам по себе.

Большинство диетологов предлагает своим пациентам самую распространенную схему похудения с частыми приемами пищи маленькими порциями. Однако существует и альтернативная техника, которая, по мнению экспертов по борьбе с лишним весом, способна запустить быстрый процесс сжигания жиров.

Речь идет о простой пищевой привычке, которую нужно соблюдать в течение 21 дня. Считается, что этого времени должно хватить, чтобы организм всерьез настроился на борьбу с лишними килограммами.

Что же нужно делать? Все проще, чем кажется. Попробуй прожить 3 недели без перекусов, оставив только 3 полноценных приема пищи в день. Чтобы жиры выводились из организма легче и быстрее, после каждого завтрака, обеда и ужина принимай по 10 капель хитозана пчелиного. Средство, которое продается в каждой аптеке, борется с избытком жиров, холестерина и токсинами и нормализует вес.

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