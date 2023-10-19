5 ошибок во время ходьбы, которые вредят спине и коленям: проверь, не совершаешь ли ты их!

Избавиться от лишних килограммов, уменьшить тревожность, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, диабета, депрессии, болезней суставов и даже рака прямой кишки - всё это помогает сделать ходьба.

Однако если ты хочешь улучшить свое физическое и психическое состояние, добавив в свой график ежедневные прогулки, то должна знать, какие пять ошибок могут дать противоположный эффект.

Ошибка первая: откидываться назад

Как объясняет ортопед Тьен Тринь, это очень распространенная привычка, из-за которой вес человека работает против него. Вместо того, чтобы откидываться назад, врач советует слегка наклониться вперед: ты должна немного "падать" корпусом в направлении движения, не давая себе это сделать, вовремя вынося перед собой ногу.

Ошибка вторая: выворачивать стопу внутрь или наружу

Ходьба носками наружу вредит коленям, а выворачивание стопы внутрь нагружает не только их, но и бедра и спину, а также выключает из работы ягодичные мышцы. Ставь ноги прямо и делай каждый шаг, отталкиваясь от земли всеми пальцами ноги (последним должен оторваться от опоры большой) - и твое тело скажет тебе за это спасибо.

Ошибка третья: делать короткие шаги

Как объясняет Тринь, это делает ходьбу неэффективной: короткие шаги не позволяют твоим движениям превратиться в один непрерывный поток, а также мешают задействовать должным образом ягодичные мышцы.

Ошибка четвертая: не махать руками

Движения рук - очень важная составляющая ходьбы. Не стоит убирать ладони в карманы - это, говорит Тьен, "создает всевозможные дисбалансы во всей цепочке движения", вредя бедрам, коленям и позвоночнику.

Ошибка пятая: ходить, как модель

Походка супермоделей, когда ступни при каждом шаге пересекают среднюю линию тела, выглядит очень эффектно, однако такая "перекрещивающаяся" ходьба может привести к появлению проблем с коленями, бедрами, ступнями, голенями и подвздошно-большеберцовым трактом. Практиковать такую походку можно время от времени (например, если ты хочешь кого-то впечатлить), однако для длительных прогулок она не подходит.

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