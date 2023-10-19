19 октября 2023

19 октября 2023 09:12

5 ошибок во время ходьбы, которые вредят спине и коленям: проверь, не совершаешь ли ты их!

Избавиться от лишних килограммов, уменьшить тревожность, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, диабета, депрессии, болезней суставов и даже рака прямой кишки - всё это помогает сделать ходьба.

Однако если ты хочешь улучшить свое физическое и психическое состояние, добавив в свой график ежедневные прогулки, то должна знать, какие пять ошибок могут дать противоположный эффект.

Ошибка первая: откидываться назад

Как объясняет ортопед Тьен Тринь, это очень распространенная привычка, из-за которой вес человека работает против него. Вместо того, чтобы откидываться назад, врач советует слегка наклониться вперед: ты должна немного "падать" корпусом в направлении движения, не давая себе это сделать, вовремя вынося перед собой ногу.

Ошибка вторая: выворачивать стопу внутрь или наружу

Ходьба носками наружу вредит коленям, а выворачивание стопы внутрь нагружает не только их, но и бедра и спину, а также выключает из работы ягодичные мышцы. Ставь ноги прямо и делай каждый шаг, отталкиваясь от земли всеми пальцами ноги (последним должен оторваться от опоры большой) - и твое тело скажет тебе за это спасибо.

Ошибка третья: делать короткие шаги

Как объясняет Тринь, это делает ходьбу неэффективной: короткие шаги не позволяют твоим движениям превратиться в один непрерывный поток, а также мешают задействовать должным образом ягодичные мышцы.

Ошибка четвертая: не махать руками

Движения рук - очень важная составляющая ходьбы. Не стоит убирать ладони в карманы - это, говорит Тьен, "создает всевозможные дисбалансы во всей цепочке движения", вредя бедрам, коленям и позвоночнику.

Ошибка пятая: ходить, как модель

Походка супермоделей, когда ступни при каждом шаге пересекают среднюю линию тела, выглядит очень эффектно, однако такая "перекрещивающаяся" ходьба может привести к появлению проблем с коленями, бедрами, ступнями, голенями и подвздошно-большеберцовым трактом. Практиковать такую походку можно время от времени (например, если ты хочешь кого-то впечатлить), однако для длительных прогулок она не подходит.  

Источник


Просмотров: 134

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 053
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 409
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 193
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 278
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 294
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 500
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 323
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 123
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 206
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 342
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме