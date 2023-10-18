Разогнать метаболизм прямо с утра: эти простые привычки и трюки от диетологов помогут женщинам после 40 худеть быстрее

Вот что нужно делать обязательно, если ты твердо решила сбросить лишний вес и оздоровить свой образ жизни - но не готова кардинально менять распорядок дня или совершать спортивные подвиги.

Этим советам легко следовать, а эффект от них ты заметишь довольно скоро: энергии станет больше, тело подтянется, и это мотивирует на новые шаги в борьбе с лишним весом. А даже если и не мотивирует - польза для организма будет точно!

Выпить стакан воды сразу после пробуждения

В среднем человеческое тело за ночь сна теряет около полулитра воды. А если в спальне жарко и сухо, потери могут оказаться еще серьезнее. В любом случае, стакан обычной чистой воды комнатной температуры - самый простой способ "запустить" рабочие системы тела на старте нового дня. Вода способствует здоровой перистальтике кишечника, приносит пользу печени и почкам, и, как напоминает российский диетолог Елена Тихомирова, является хорошей профилактикой тромбоза. А еще заполняет желудок, не позволяя чувству голода взять над тобой верх с утра пораньше.

Кстати, ты знаешь, что центры жажды и сытости находятся в головном мозге по соседству? И часто волчий аппетит на самом деле отражает нехватку жидкости.

Обязательно позавтракать, включив три вида продуктов

Это не значит, что тебе надо съесть с утра пораньше три блюда: так, конечно, не похудеть, даже если поглощать исключительно здоровую пищу в чрезмерном объеме. Составляй свой завтрак таким образом, чтобы он комбинировал способствующие нормализации веса продукты.

Многие худеющие вовсе отказываются от утреннего приема пищи, предполагая, что это просто "отрезает" калории. Такой подход в корне неверен - многие диетологи, в том числе автор одной из самых известных российских диет, доктор Алексей Ковальков, утверждают, что завтрак - важнейший прием пищи. Он балансирует гормоны обмена веществ, дает энергию и сытость и страхует от переедания в течение дня. Поэтому ешь утром:

Фрукты

Обеспечат тебя антиоксидантами, витаминами и клетчаткой без лишних калорий.

Цельное зерно

Не стоит бояться углеводов как огня, ведь они несут энергию и сытость. Но важно избегать промышленно переработанных, очищенных от всей пользы продуктов. Овсянка или цельнозерновой хлеб - отличные продукты для завтрака.

Белок

Богатые протеином продукты выравнивают уровень сахара в крови. А отсутствие его всплесков прекрасно "воспитывает" жировые клетки. Клинические исследования не оставляют сомнений: богатая белком диета помогает снизить массу тела и изменить композицию фигуры, сделав ее более подтянутой.

Пройтись пешком на свежем воздухе

Похудение с помощью ходьбы - отличное дополнение к процессу нормализации питания. Прогулка сжигает калории, укрепляет мышцы, суставы и кости, стимулирует выработку гормонов хорошего настроения. Если нет возможности выходить на прогулку отдельно, обзаведись удобной обувью и сделай часть своего обычного утреннего маршрута пешей. Российский диетолог Дарья Русакова рекомендует завтракать после того, как ты прошла с утра пораньше километр-другой.

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