Названа опасность избыточных занятий спорта для женщин

Физическая активность крайне важна для женщин, однако избыточные занятия спортом приводит к возникновению у женщины комплекса триады атлеток или спортсменок, рассказала "Газете.Ru" врач-репродуктолог и медицинский директор центра "Линия жизни" Юлия Колода, передает Day.Az.

"Это менструальная дисфункция. Снижение жировой ткани, нарушение менструального цикла, вплоть до полного прекращения менструаций, и потеря костной массы. Общепринятой особенностью женской атлетической триады является низкий уровень эстрогенов, гормона, который управляет плотностью костной ткани и репродуктивной системой", - рассказала Колода.

По словам специалиста, таким пациентам надо назначать заместительные препараты с эстрогенами, если они не могут в данный момент отказаться от спорта.

"Однако если женщина занимается спортом просто для поддержания здоровья, то мы рекомендуем все же избегать избыточных нагрузок и поддерживать массу тела, в особенности жировой ткани, в пределах нормальных значений. У нас сейчас много пациенток с дефицитом массы тела, с анорексией. У них риск возникновения акушерских осложнений во время беременности будет такой же, как при ожирении. Они включают преэклампсию, анемию, слабость родовой деятельности, невынашивание беременности, преждевременное излитие околоплодных вод, рождение ребенка с низкой массой тела", - объяснила репродуктолог.