18 октября 2023

18 октября 2023 09:56

Трихолог дала советы страдающим от выпадения волос людям

Выпадение волос ― это в целом нормальный процесс, в ходе которого обновляется волосяной покров кожи головы, рассказала "Газете.Ru" врач-дерматолог, косметолог, трихолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова, передает Day.Az.

Ежедневно человек может терять от 50 до 100 волос, уточнила она, эти процессы становятся интенсивнее в межсезонье: осенью выпадают волосы, ослабленные летом в результате интенсивной инсоляции, а весной это происходит в силу общего снижения иммунитета и авитаминоза.

Беспокоиться нужно, объяснила Хохлова, когда выпадение волос происходит резко, визуально заметно, количество выпавших волос выше нормы и это доставляет беспокойство. Также должны насторожить такие симптомы, как зуд, шелушение, воспаление и болевые ощущения кожи головы. Если самолечение дома не дает результатов или даже усугубляет ситуацию, нужно обратиться к трихологу и дерматологу, дала совет специалист.

"Часто причиной выпадения волос выступает стресс, поскольку он стимулирует иммунитет и тем самым направляет все ресурсы организма на борьбу с ним же. В результате другие процессы могут ослабевать и замедляться, в том числе рост волос. При этом процесс естественного выпадения не прекращается, и создается впечатление заметного поредения волос", - объяснила она.

Кроме того, добавила она, волосы могут начать выпадать во время менопаузы, реабилитации после хирургических операций или после резкой потери веса, что также является стрессом.


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