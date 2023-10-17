17 октября 2023

17 октября 2023 18:46

Инструктор по йоге назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках

Инструктор по йоге Анастасия Ожгихина назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит "Чемпионат".

Для снятия отеков в руках специалист призвала делать позу горы. Исходное положение - стоя, большие пальцы ног соприкасаются, а внешние края стоп параллельны друг другу, вес распределен по всей стопе, тело подтянуто. "Со вдохом вытяните руки над головой, как будто пытаетесь коснуться потолка, при этом плечи опустите вниз, ровно и спокойно дышите пять-десять циклов", - описала она технику выполнения упражнения.

Ожгихина рассказала, что простой и самый эффективный способ борьбы с отеками в нижней части тела - лечь на пол, закинуть ноги на стену, придвинув таз максимально близко. Задержаться в таком положении стоит на десять минут. Более опытные йоги также могут выполнять стойку на плечах.


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