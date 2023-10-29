29 октября 2023

29 октября 2023 11:52

Тренер назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц

Тренер Джейк ван Хофф назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Women's Health.

Специалист посоветовал выполнять румынскую становую тягу. Он отметил, что преимущество этого упражнения состоит в том, что для него нужно минимум оборудования - подойдут гантели и другие утяжелители. По словам ван Хоффа, это движение задействует несколько групп мышц, включая нижнюю часть спины, ягодицы, мышцы кора и подколенные сухожилия, и, кроме того, оно безопасно для людей с болями в пояснице.

Тренер также рассказал о правильной технике выполнения упражнения. Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки вдоль тела. Затем необходимо отводя бедра назад наклониться корпусом вперед так, чтобы зажатые в руках гантели опустились на уровень голеней. "Сохраняя нейтральное положение позвоночника, перенесите вес на пятки и полностью выпрямитесь в бедрах и коленях, сжимайте при этом ягодичные мышцы", - добавил ван Хофф. Он подчеркнул, что спина при выполнении упражнения должна быть прямой.


Просмотров: 65

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 193
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 535
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 316
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 394
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 421
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 626
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 439
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 253
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 319
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 487
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме