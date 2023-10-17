Можно ли похудеть от газировки: малоизвестные побочные эффекты воды с пузырьками

Никто не станет спорить с тем, что сладкие газированные напитки с химическими ароматизаторами - безусловное зло. А что насчет простой газированной воды, так ли она безгрешна? Давай разбираться!

Что такое газированная вода

Иногда банан это просто банан, так и газированная вода - это просто газированная вода. В химическом плане это H2O, смешанный с CO2, углекислым газом, аналогичным тому, что мы выдыхаем.

Как он туда попал? Холодный газ растворился в воде в условиях высокого давления. Это может происходить в природе - натуральную газировку добывают из некоторых подземных колодцев и источников. Продукт содержит много полезных веществ - при таком составе щекочущие пузырьки становятся просто еще одним приятным бонусом.

Также CO2 могут "закачать" в воду на производстве, причем это происходит как с минеральной природной, так и с обычной водой, аналогичной очищенной водопроводной. Добавьте в нее сироп, краситель, консерванты, отдушки - и получишь вкусный, калорийный и буквально моментально обеспечивающий тебя привесом напиток.

Почему все любят газированную воду

Тут не обошлось без маркетинга. Хотя далеко не вся газированная вода на рынке является насыщенной минералами, сформировался некий стереотип, что газированная вода полезна (хотя всегда надо смотреть на состав). С другой стороны, нередко люди, решившие встать на путь избавления от лишних калорий, с большей охотой пьют именно газированную простую воду - они отказались от химических лимонадов, но шипение и пузырьки облегчают им расставание с вредными напитками.

Вред и польза газированной воды

У воды с пузырьками, как у любого продукта, есть свои особенности.

Газировка помогает увеличить уровень гидратации

Если тебе нужно больше пить, а ты не можешь пить простую воду - пей газированную. В конце концов, это просто чистая вода с углекислым газом. Диетологи и другие специалисты по питанию постепенно отказываются от пугающих норм типа "три литра воды ежедневно всем и каждому" - пить следует по жажде, но достаточно, и не заменять воду чаем, кофе и соками.

Газированная вода "вкуснее"

Факт связан с предыдущим - шипение и пузырьки действительно делают газировку более "аппетитной". И это действительно важно, если ты встала на путь оздоровления своего меню. Сироп доливать не стоит, но ты всегда можешь положить в свою порцию минералки лимон, ягоды или дольки фруктов.

От пузырьков может раздуться живот

И это тоже правда и чистая физика. Распивая газированную воду, мы заглатываем чуть больше воздуха, чем обычно. Вместе с углекислым газом это может вызвать неприятные ощущения - особенно если ты страдаешь от синдрома раздраженного кишечника. По этой же причине газировка может вызвать запор или, наоборот, понос.

От газировки можно поправиться

В 2017 году американский журнал "Исследование ожирения и клиническая практика" опубликовал исследование, подтверждающее, что это самое аппетитное шипение газированной воды вызывает у некоторых людей всплеск выработки "гормона голода" грелина.

От газировки можно похудеть

Газировка может дать чувство сытости без калорий. Об этом говорят все поклонники воды с газом - она наполняет желудок гораздо выраженнее, чем "пустая" вода. Исследований газированной воды немного, но здравый смысл позволяет предположить, что если чистая жидкость с пузырьками используется в качестве замены сладким газировкам, это естественным образом помогает снизить количество потребляемых калорий.

Газированная вода полезна для мозга

Проведенное в 2022 году исследование показало, что холодная газированная неподслащенная вода увеличивает мозговой кровоток. Подопытные, помещенные в стрессовую ситуацию, хлебнув шипучей водички со льдом, оставались собранными, внимательными и более бодрыми и мотивированными, чем их собратья по исследованию, которых поили теплой водой и водой без газа.

Газировка может разрушить зубы - и сахар ни при чем

У воды с пузырьками кислотность может быть ниже, чем у простой - в длительной перспективе это влияет на эмаль. Также на углекислый газ реагирует дентин, область под эмалью зуба, защищающая нерв.

Так вредно или полезно пить газировку? Скажите уже однозначно

Нет, не скажем! Вода с газом позволяет избегать обезвоживания, переедания (если, конечно, ты не из тех, у кого от шипения пузырьков начинает вырабатываться грелин) - словом, способна сослужить хорошую службу здоровью. Но и минусы от ее употребления тоже есть. Поэтому обдумай все - и решай.

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