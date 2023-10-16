Косметолог предупредила о главных причинах появления прыщей в любом возрасте

Акне может появиться по многим причинам - от несбалансированного питания до неправильного приема витаминов, предупредила врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова. Как передает Day.Az, эти и другие причины появления прыщей специалист назвала в беседе с "Лентой.ру".

Косметолог пояснила, что акне - это заболевание, которое может внезапно заявить о себе в любом возрасте. По словам Аветовой, акне бывают врожденными, косметическими и механическими. К основным причинам появления проблем с кожей врач отнесла генетическую предрасположенность и гипертрофированные сальные железы.

Большую роль в развитии акне играют генетически обусловленные высокий уровень андрогенов (чаще встречается у женщин) и усиленная работа сальных желез. Помимо этого, прыщи могут появиться из-за внешних возбудителей: стресса, плохой экологии, неправильного образа жизни, плохой экологии, приема некоторых лекарств и даже витаминов.

Врач предупредила, что людям со склонностью к воспалениям нужно с осторожностью использовать любые масла, SPF-фильтры, пудру и тональные кремы с некачественным составом. Эти средства закупоривают поры и часто вызывают подкожные угри, объяснила Аветова.

"Достоверно определить, почему появились прыщи, можно только на приеме у врача, - прокомментировала косметолог. - Чаще всего для лечения назначают наружные лекарственные препараты, корректируются стрессовые факторы. При этом, вопреки расхожим мнениям, сдавать множество анализов не придется".