Тренер рассказала о возникающей опасности для здоровья при выполнении планки

Фитнес-тренер Мария Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при выполнении планки.

"Есть очень важная и частая ошибка, когда расслабляется пресс и прогибается поясница. Важно вытягивать спину, шею, ни в коем случае нельзя ломать линию шеи", - заявила Волынкина. Она пояснила, что из-за прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, а это приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.

Эксперт рассказала, что при выполнении планки важно сохранять прямую линию спины. Она добавила, что в этом положении нужно зафиксироваться как минимум на 20-30 секунд, а если позволяет физическая подготовка, то на одну минуту.

lenta.ru.