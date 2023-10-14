14 октября 2023

14 октября 2023 11:39

Три признака непрофессионального фитнес-тренера

Эксперты журнала Shape назвали три признака непрофессионального фитнес-тренера. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты рассказали, что тренеры-любители, вопреки правилам, иногда предлагают пропустить разминку или заминку. "Независимо от того, как долго длится групповое занятие, оно всегда должно включать разминку в начале тренировки и восстановительную практику или растяжку в конце урока", - подчеркнули они.

Кроме того, по словам экспертов, о низкой квалификации тренера может говорить неумение подобрать разнообразные варианты выполнения упражнения. "Инструктор должен постоянно искать способы модифицировать движения для грамотного построения тренировки, учитывая разный уровень подготовки своих учеников", - пояснили в Shape.

Еще один признак некомпетентности инструктора - демотивирующие высказывания. Специалисты отмечают, что тренер не должен принуждать к чему-либо или стыдить. "Существует большая разница, между поощрением кого-то выходить за пределы своих возможностей и принуждением к тому, к чему ваше тело или разум на самом деле не готовы", - добавили они.


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