Держись подальше: эти 6 продуктов вызывают неконтролируемую тягу и заставляют тебя набирать вес

Никакой магии: сочетание соли, сахара, жира и некоторых химических добавок в промышленно обработанных продуктах специальным образом ориентировано на то, чтобы человек хотел еще и еще. Нет, мы не против того, чтобы время от времени себя побаловать, но важно отдавать себе отчет - некоторые продукты нами откровенно манипулируют! Вот подборка худших из них - они не дают остановиться и заставляют набирать вес.

Картошка фри и газировка

Это кажется легким, ни к чему не обязывающим перекусом. Но на самом деле жареная во фритюре соленая картошка и газированный сладкий напиток - пример чрезмерно переработанной, сверхвкусной пищи с "пустыми" калориями. Это исключительно мощный триггер переедания. Даже не начинай - не сможешь остановиться.

Конфеты-драже

В глазури цветных драже содержится инвертированный кукурузный сироп - продукт, который давно пора запретить. Это самая неприятная из всех форм сахара - очень дешевая, очень сладкая. вызывающая мгновенное привыкание за счет стимуляции всплесков инсулина и провокации резистентности к лепнину, гормону, регулирующему чувства голода и насыщения. Маленькие конфетки крайне коварны - выглядят невинно, но никто не ест их по паре штучек, только горстями.

Рафинированные углеводы

Свежий белый хлеб, спагетти, глазированные хлопья... Такой едой невозможно наесться: она вызывает мгновенный выброс в кровь глюкозы и такой же стремительный инсулиновый ответ. Лишние калории также без промедлений превращаются в опасный висцеральный жир в средней части тела, покрывающий внутренние органы.

Сырные кукурузные палочки

Несмотря на едкую посыпку, пачкающую одежду оранжевыми пятнами, не так-то просто отказаться от этой закуски. Тут дело не только в магическом сочетании соли, сахара и жира, а еще и в химических усилителях вкуса, которые составляют основу вкуса палочек - они вызывают эффект эйфории и непреодолимое желание съесть еще одну, а потом еще...

Мороженое

Самое опасное мороженое - с соленой карамелью или морской солью. В диетологии есть специальное понятие "точка блаженства" - это сочетание сладкого, соленого и жирного сливочного вкуса, которое делает еду поистине неотразимой для вкусовых рецепторов и клеток мозга - и совершенно убийственной для тела. "Точка блаженства" стимулирует высвобождение нейрохимического дофамина, вещества наркотической природы, вызывающего нешуточное привыкание и совершенно снимающего контроль над количеством съеденного. Бррр!

Пончики с начинкой

Пончики с глазурью сверху и кремом или вареньем внутри - настоящее изобретение дьявола. Взрыв вкуса, идеальная консистенция... Когда мы едим пончики, нейроны в области вознаграждения головного мозга максимально активизируются. А если мы при этом находимся в состоянии стресса или подавленности, сладость вызывает настоящий оргазм, очень быстро снабжая бедные клетки удовольствием на максималках. Казалось бы, что не так, ведь помогает! Но такое убийственно мощное высвобождение гормонов наносит очень опасный удар по системам организма. Система вознаграждения требует еще и еще, отказываясь реагировать на другие радости.

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