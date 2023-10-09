Вместо эспрессо: 6 продуктов, способных заменить кофе

Ладно, давай посмотрим правде в лицо: вряд ли кто-нибудь перестанет пить кофе только потому, что вместо него можно выбрать что-то полезное. Однако есть одно "но" - с каждой новой порцией кофеина отдача от него становится всё меньше. Как же стать бодрее без него? Вот несколько продуктов, которые могут помочь!

Вода

Да-да, ты наверняка уже тысячу раз слышала, как полезна для нашего организма вода. Но знаешь ли ты, что обезвоживание очень часто выглядит, как упадок сил? Если быстро выдыхаешься, пей больше воды - возможно, этого будет достаточно, чтобы оставаться бодрой весь день.

Листовые овощи

Листовая зелень - салат, шпинат, базилик, мелисса, щавель, укроп, кинза, зеленый лук и почти все разновидности капусты - содержит железо и магний, которые влияют на наш уровень энергии. Как объясняет специалистка по комплексному питанию Тейлор Осбалдистон, недостаток этих веществ может приводить к постоянной усталости, так что попробуй есть салаты каждый день, и, возможно, вскоре кофе тебе больше не понадобится.

Семена чиа

Семена чиа получили рекомендацию суперфуда, ведь они содержат питательные вещества, антиоксиданты и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты (их в чиа больше, чем в лососе). Благодаря этому, объясняет эксперт по здоровому питанию и фитнесу Жанетт Кимзал, семена способны вызывать прилив сил, так что попробуй делать из них десерты - они будут не только вкусными, но и полезными.

Сырое какао

По словам фитнес-тренера Кайлин Терхун, какао может стать отличной альтернативой чашки кофе, ведь оно содержит фенилэтиламин, который повышает уровень энергии у некоторых людей. Так что добавь пару ложек порошка в смузи и посмотри, как он на тебя подействует!

Женьшень

Как показало рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 2013 года, всего два грамма женьшеня обыкновенного (panax ginseng) в день способны помочь людям с идиопатической хронической усталостью, повышая их активность и улучшая способность концентрироваться.

Мята

Мяту не нужно есть - тебе понадобится аромалампа и немного эфирного масла этого растения. По данным американского Национального фонда сна (NSF), такая ароматерапия может сделать тебя бодрее и улучшить память. Хочешь повысить работоспособность? Тогда используй масло не только мяты, но и шалфея.

thevoicemag.ru