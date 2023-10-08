Как сходить в туалет по-большому сразу и без проблем: 10 продуктов, которые действуют очень быстро

Запор вызывает дискомфорт и опасен для здоровья - врачи считают, что взрослому человеку необходимо ходить в туалет по-большому минимум трижды в неделю. Если речь не идет о заболеваниях (которые должен лечить врач!), проблемы со стулом чаще всего вызваны неправильным питанием и нехваткой воды. Перечисляем продукты, которые заставят кого угодно результативно посетить белый кабинет и испытать долгожданное облегчение.
Длительная задержка стула провоцирует геморрой, анальные трещины , вздутие живота и другие неприятные вещи. Всех этих неприятностей можно избежать, если употреблять пищу, которая размягчает стул, увеличивает его объем и поддерживает здоровое пищеварение. Вот их список.
Киви
Ежедневное употребление киви помогает сократить время, необходимое стулу для продвижения по кишечнику и увеличить частоту дефекации. По всей видимости, это связано с сочетанием антиоксидантов, клетчатки и воды в киви. Также фрукт содержит фермент актинидин, стимулирующий перистальтику кишечника.
Сухофрукты
И курага, и изюм обладают слабительным действием, но особенно хорош чернослив. Потому что он содержит не только клетчатку, а еще и сорбит, сахарный спирт, стимулирующий сокращения кишечника.
Льняное семя и льняное масло
Исключительно богатый источник незаменимых жирных кислот. Они не только убирают микровоспаления в кишечнике, но и смазывают его, помогая стулу проходить быстрее и с большим комфортом.
Семена чиа и базилика
Эти крошечные семечки богаты клетчаткой и поглощают огромный (по сравнению со своим весом) объем воды. Поэтому семечки следует либо залить жидкостью заранее, дать набухнуть и съесть как пудинг, либо съесть, запив большим количеством воды - и результат не заставит себя ждать.
Авокадо
Половинка авокадо содержит шесть граммов пищевых волокон - этого достаточно, чтобы быстро и с успехом сходить в туалет. Также в авокадо много магния, который притягивает воду к кишечнику. Это смягчает стул и облегчает его прохождение.
Цельнозерновые продукты
Самая доступная и действенная опция - хрустящие отруби. Растворимая клетчатка в составе цельнозерновых продуктов увеличивает объем стула и помогает здоровой дефекации, но важно помнить, что ей надо в чем-то растворяться. Поэтому пей побольше простой воды.
Мятное масло
В нем нет клетчатки, но есть соединения, расслабляющие мускулатуру кишечника быстро и безопасно. Масло выпускается в капсулах, обычно врач прописывает пить 1-2 капсулы дважды в день между приемами пищи, но уточни у своего терапевта рекомендованную тебе дозировку.
Цитрусовые фрукты
Витамин С в их составе улучшает пищеварение и ощутимо слабит. Подойдут любые цитрусовые - от апельсинов до лаймов, в зависимости от предпочтений (и доступных продуктов).
Брокколи
Царица капуст! Брокколи содержит сульфорафан, уникальный органический компонент, обладающий противораковым и антибактериальным действием. А еще сульфорафан помогает быстро сходить в туалет по-большому.
Тыква и тыквенные семечки
Тыква и ее семена содержат аминокислоту под названием кукурбитацин, которая может помочь облегчить запор и улучшить пищеварение в целом. Кроме того, в них большое количество клетчатки и калия: клетчатка, как ты уже уяснила, стимулирует перистальтику кишечника, а калий дает организму электролиты. Это облегчает дефекацию.