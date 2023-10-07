Помогают сбросить вес: 4 продукта, которые содержат тот же гормон для похудения, что и «Оземпик»

Когда дело доходит до похудения, Ozempic в наши дни у всех на слуху. И звезды, и обычные люди просто помешались на этом лекарстве от диабета, позволяющем стать стройнее.

Напоминаем: "Оземпик" - это препарат, который можно принимать только по назначению врача и под его контролем! Как объясняет доктор медицинских наук, эксперт по ожирению Рауль Маналак, "Оземпик" помогает сбросить вес благодаря содержащемуся в нем гормону GLP-1. И, как показывают исследования, есть четыре продукта, которые способны повысить выработку этого гормона.

Авокадо

Авокадо давно называют суперфудом - он содержит полезные жиры, клетчатку и антиоксиданты, обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снизить риск сердечных заболеваний. По словам доктора медицинских наук Честера Ву, содержащаяся в этой ягоде (да-да, технически авокадо - ягода!) олеиновая кислота может способствовать высвобождению GLP-1, а клетчатка - замедлять опорожнение желудка, заставляя тебя дольше чувствовать себя сытой.

Яйца

Неважно, в каком виде ты предпочитаешь их есть - яйца богаты белком и потому способны имитировать воздействие "Оземпика" на организм, говорит Маналак. "Некоторые исследования показывают, что пептиды, которые мы получаем после расщепления белков, стимулируют выработку GLP-1", - объясняет он.

Орехи

Помимо яиц, орехи всех видов - еще один высокобелковый продукт. Это не всё: как и авокадо, они содержат мононенасыщенные жиры и клетчатку. И, наконец, у них есть еще один бонус: орехи являются отличным перекусом, который удобно брать с собой и есть на ходу.

Оливковое масло

У тебя на кухне, вероятно, уже есть бутылка оливкового масла, которое отлично подходит и для жарки, и для заправки салатов. Но у него есть еще одна полезная способность - оливковое масло на 73% состоит из мононенасыщенной олеиновой кислоты, употребление которой помогает организму повышать уровень GLP-1.

Конечно, ни один из этих продуктов не способен заменить "Оземпик" - об этом предупреждают все эксперты, и уж тем более они не могут регулировать уровень инсулина, как это лекарство. Однако все они пригодятся тем, кто худеет, сформировать полноценный рацион, позволяющий "разогнать" метаболизм и быстрее сбросить лишние килограммы.

Источник