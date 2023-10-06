6 октября 2023

6 октября 2023 18:41

Почему женщины отказываются от интервального голодания: 3 серьезные причины

Почему женщины отказываются от интервального голодания: 3 серьезные причины

Сегодня о своем опыте соблюдения интервального голодания можно услышать от самых разных людей. Одни таким образом пытаются продлить молодость, ссылаясь на открытие нобелевского лауреата про аутофагию и "самопоедание больных клеток" (но на самом деле эта теория имеет мало общего с системой 16/8). Другие считают, что интервальное голодание помогает победить различные болезни. Хотя, например, одни исследования говорят, что ИГ может практически излечить сахарный диабет, а в других доказывается, что состояние больных может стать только хуже.    

Подавляющее большинство людей пробует интервальное голодание для того, чтобы похудеть - не отказываясь от сладостей, другой вредной пищи и не считая калории. 

В соцсетях можно найти массу примеров, когда интервальное голодание помогает избавиться от 5, 10, 20 и даже намного большего количества лишних килограммов. Тем не менее диетологи всё чаще твердят о скрытых опасностях системы 16/8.

О неприятных побочках нередко рассказывают и сами адепты интервального голодания. Мы изучили отзывы реальных женщин, которые минимум месяц соблюдали эту систему питания - но затем отказались от нее, указав на эти причины. 

Сплошные ограничения   

Обещание 8 часов в день есть всё, что угодно и в любых количествах, звучит очень заманчиво. Но на самом деле спустя пару-тройку часов после окончания пищевого окна появится чувство голода - и оно будет всё сильнее нарастать. 

Конечно, ты можешь выстроить график приема пищи так, чтобы основная часть голодания приходилась на сон и другие неактивные периоды дня. Но такой подход очень сложно сочетать с социальной жизнью.  

"Вас позвали на праздник, вы приходите, но есть вам уже нельзя. Комфортно ли вам будет находиться на этом празднике? Не думаю. А если вы работаете в графике с 8 до 17? Нужно извернуться, чтобы поесть несколько раз на работе! А ужин? Получается, нужно готовить семье, истекать слюной и пить водичку до следующего утра. Нет, это однозначно не для меня", - делится своим мнением девушка в одном из сообществ, посвященных похудению.   

Терпеть голод физически сложно - и опасно  

На самом деле с медицинской точки зрения длительное голодание может быть показанием для крайне небольшого количества людей, у которых нет ни малейших проблем с самочувствием. В большинстве случаев отказ от привычного графика приема пищи приводит к слабости, понижению давления и даже к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом.   

"Через полтора месяца интервального голодания мне стало плохо. Заболел живот, тошнило и рвало, диарея, слабость, повышенный пульс. Я подумала, что чем-то отравилась, даже пришлось "скорую" вызывать. Через несколько дней всё нормализовалось, а затем повторилось опять. Я сделала вывод, что это у меня из-за голодания. Возможно, поджелудочная не выдержала. Я еще несколько раз пыталась возвращаться к интервальному голоданию. Но как только я долго чувствую голод, мне становится плохо, начинает кружиться голова, повышается пульс, тошнит. Сдавала анализы, обследовалась по полной программе, всё в порядке. Значит, дело только в голоде. Теперь я стараюсь этого не допускать", - рассказывает о своем печальном опыте другая интернет-пользовательница.   

Тошнота и запоры   

Из-за смены графика приема пищи изменяются обменные процессы в нашем организме. Интервальное голодание подается именно с точки зрения техники, которая улучшает метаболизм. Однако на самом деле всё крайне индивидуально, и иногда система 16/8 наоборот становится причиной дискомфортного самочувствия.   

"В первые недели после начала интервального голодания я буквально летала! Тревожным звоночком стало появление проблем со стулом - у меня стали случаться запоры. При этом овощи и фрукты я употребляла как и раньше, то есть объем клетчатки не уменьшала. Наоборот, я стала есть больше растительной пищи, но толку не было никакого. Ну и заключительным колоколом для меня стала утренняя тошнота. Как мне объяснил мой знакомый доктор, мой желчный пузырь не выдержал таких длительных голодовок и начал бастовать", - вспоминает девушка, которой пришлось отказаться от питания по системе 16/8. 

thevoicemag.ru


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