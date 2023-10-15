Частые тренировки могут замедлить процесс похудения

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что увлечение фитнесом может привести к снижению активности в течение внетренировочного времени. Это может замедлить прогресс в похудении. Вероятнее всего, это происходит потому, что люди "награждают себя бездельем" после утомительных упражнений. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает FoxNews.

Помимо тренировочной активности, существует внетренировочная - NEPA (non-exercise physical activity). На то, чтобы выгуливать собаку, совершать прогулки на велосипеде, работать и совершать прочие бытовые действия, требуется энергия. Уровень NEPA отражает то, сколько калорий организм сжигает в повседневной жизни, и, следовательно, влияет на процесс похудения.

Ученые проанализировали результаты 24 научных исследований на тему роли NEPA в процессе сброса веса. Оказалось, что люди, которые увлечены фитнесом в надежде быстрее избавиться от лишнего веса, начинают тратить меньше энергии на движение в быту. После тренировки человек может чувствовать себя уставшим, что заставляет его больше отдыхать и избегать других физических ежедневных занятий. Например, люди могут начать пользоваться автомобилем или лифтом на постоянной основе, отказываться от прогулок и активного отдыха в пользу просмотра телевизора.

Таким образом тело пытается компенсировать увеличение расхода калорий и сохранить при себе жировые запасы на случай чрезвычайной ситуации. Ученые также отметили, что компенсация может происходить и за счет увеличения аппетита, что побуждает человека потреблять больше калорий.

Исследователи добавили, что для успешного похудения нужно оценить NEPА и скорректировать тренировки так, чтобы на повседневные занятия оставалось достаточно сил. Кроме того, люди, которые действительно получают удовольствие от фитнеса, реже прибегают к таким механизмам компенсации.