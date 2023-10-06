Как научиться раньше вставать и лучше высыпаться?

Постоянный недостаток отдыха и поздний отход ко сну - проблема более сложная, чем может показаться. Когда ты день за днем засыпаешь заполночь, меняются физические характеристики тела: доказательная медицина не скрывает, что из-за изменения баланса гормонов сбивается здоровый ритм метаболизма. Внешне это проявляется очень просто: ты хуже выглядишь. Причем не только из-за мешков под глазами и отечности, а из-за лишнего веса. Он тоже связан с недосыпом, ведь если естественные ритмы расстроены, работа гормона голода грелина и комплекса жиросжигающих гормонов перестает быть слаженной.

Если доказательная медицина кажется тебе скучноватой, послушай китайскую: она напоминает, что в здоровом теле инь и янь нужно поддерживать в балансе. В практическом плане это означает вот что: если не хватает энергии и активности, нужно отрегулировать отдых. За него отвечает энергия инь. Китайские мудрецы уверены, что засыпать нельзя позже 23:00, а если ты и вовсе укладываешься только после 3:00, то становишься злым человеком из-за... избытка желчи.

Верить этому или нет - дело твое, но вот несколько советов, которые помогут перестроить цикл сна и пробуждения. Результат оценишь сама! Да, изменение графика отхода ко сну и подъема потребует адаптации быта, но чем раньше ложишься, чем лучше высыпаешься. И, соответственно, приспособив утро под дела, а не под попытки выйти из сонного коматоза, ты будешь раньше освобождаться.

Попробуй ложиться в 22:00 и оцени свое самочувствие через месяц.

Вот 5 рекомендаций, которые помогут перестроиться.

Считай сон лечением и относись к нему как к процедуре. Режим и вправду жизненно важен.

Ужинай до 19:00, и пусть ужин будет легким. Не налегай на сухомятку: лучше поесть теплое приготовленное блюдо, а не кефир, фрукт или салат. Выпей отвар расслабляющих трав - не чай, не иван-чай и не кофе. Если у тебя активный мочевой пузырь, эту часть можно спокойно пропустить.

Перед тем, как отправиться в кровать, прими душ - или хотя бы сделай теплую ванночку с ароматическими добавками или магнезией для ног. Это расслабляет и "смывает" тревоги.

Убери телефон на зарядку и не реагируй на экраны после 21:00 - лучше почитай журнал или книгу.

Обязательно обнимайся с родными и близкими (кот тоже подойдет) перед сном, желай спокойной ночи.

thevoicemag.ru