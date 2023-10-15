Тренер назвала способы победить осеннюю хандру и заставить себя пойти в зал

Фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы победить осеннюю хандру и заставить себя пойти в зал. Как передает Day.Az, об этом она рассказала в беседе с "Лентой.ру".

В первую очередь Колпакова посоветовала сменить тренировочную рутину. "Например, можно начать заниматься йогой или пилатесом, эти тренировки помогают расслабиться и улучшить настроение. Также можно попробовать новый вид спорта, например большой теннис или бокс", - сказала она.

Также эксперт рекомендовала найти себе компанию, потому что заниматься спортом с друзьями или близкими людьми гораздо веселее. "Вы сможете мотивировать и поддерживать друг друга во время тренировок", - объяснила она.

Кроме того, Колпакова напомнила о важности поддержания позитивного настроя. Она призвала не критиковать себя за то, что трудно заставить себя пойти в зал. "Похвалите себя за то, что вы делаете шаги к здоровому образу жизни", - предложила специалист.