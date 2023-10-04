4 октября 2023

4 октября 2023 16:49

Тренер призвала отказаться зимой от трех видов уличной активности

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала виды уличной активности, которыми не стоит заниматься зимой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова передает "Спорт-Экспресс".

Эксперт призвала новичков отказаться от пробежек. "Из-за низкого уровня подготовленности организм может не справиться с нагрузкой в сочетании с минусовой температурой. Неподготовленная дыхательная система может быть подвержена респираторным заболеваниям", - объяснила она.

Также специалист предложила перенести с улицы в зал тренировки по йоге. Она отметила, что часто на занятии применяются статичные позы, из-за чего организм может быстро переохладиться.

Кроме того, Бутова настоятельно рекомендовала отказаться от плавания в открытых бассейнах и водоемах. "Из-за холодной воды у неподготовленного человека может произойти резкий спазм, что негативно сказывается на состоянии здоровья", - подчеркнула тренер.


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