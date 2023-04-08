8 основных причин появления прыщей

Более 30% женщин в России страдают от угревой сыпи и прыщей на лице. Одни винят плохую экологию, другие - постоянный стресс, третьи предпочитают "закрывать глаза" на проблему, маскируя недостатки тоннами тональных средств.

Но не зря говорят: пока не разберешься в причинах проблемы - будешь пожинать ее последствия. Про акне - точнее и не скажешь. Врачи подтверждают: невозможно избавиться от прыщей, пока не ясна причина их появления. Мы поговорили с профессионалом, и разобрались, откуда "растут ноги" у ненавистных прыщей.

Изменение гормонального фона

Даже обладательницы здоровой, сияющей кожи порой сталкиваются с появлением прыщей. Около 70% женщин страдают от так называемых предменструальных акне. Причина - повышение стероидных гормонов в завершающую фазу цикла. Накануне менструации даже те, кого акне обычно не беспокоит, могут заметить появление 1-2 прыщиков в зоне подбородка, что считается вариантом нормы. Другое дело - гормонообусловленные прыщи, которые могут свидетельствовать, например, о нарушении выработки половых гормонов, поликистозе яичников, нарушении деятельности надпочечников или гипофиза. Эту проблему нужно лечить совместно с гинекологом и эндокринологом.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

50 % людей с акне страдают гастритом или дисбактериозом, 30 % - заболеваниями кишечника. Понять, касается ли эта проблема тебя, можно, изучив "карту" появления прыщей на лице. Если чаще всего воспаления локализуются в области лба, возможно, проблема связана с нарушением деятельности тонкого кишечника, над верхней губой - толстого кишечника, в зоне межбровья - печени, на носу - двенадцатиперстной кишки, на скулах и щеках - желудка. Конкретный диагноз тебе поставит врач-гастроэнтеролог.

Неправильное питание

Если в твоем меню много простых углеводов, мало полезных жиров и продуктов, содержащих незаменимые аминокислоты, то это непременно отразится на коже. Несбалансированный рацион изменяет состав кожного сала - оно становится более тягучим и плотным. В результате на коже образуется большое количество закрытых камедонов, которые впоследствии перерождаются в прыщи и угри. Хочешь иметь красивую кожу? Тогда откажись от "мусорной" еды: фастфуда, газированных напитков, кондитерских изделий промышленного производства. Вместо всего этого введи в рацион больше овощей, рыбы, растительных масел, орехов и зелени.

Самолечение

Рынок косметических средств перенасыщен, и поверив в громкий рекламный слоган, можно нарваться на косметику, которая еще больше усугубит проблему. Например, в ней могут содержаться камедогенные вещества, которые являются провокаторами образования прыщей. К таковым, в частности, относятся различные масла (минеральные, кукурузное, кокосовое, соевое, персиковое), а также - ланолин, вазелин, сера, лаурилсульфат натрия и другие. Девушкам с проблемной кожей мы настоятельно рекомендуем подбирать средства по уходу вместе со специалистом! Кстати, прием оральных контрацептивов или же антибактериальных средств без консультации с врачом так же может спровоцировать появление прыщей. Не занимайся самолечением!

Неправильное очищение

Проблемную кожу важно очищать деликатно, но при этом достаточно глубоко. Для этого подойдут средства с миндальной и салициловой кислотой, а также с альфа или бета-гидроксикислотами. Очень важно ежедневно вечером очищать кожу от маскирующей декоративной косметики (тонального крема, пудры, румян, корректора), которая имеет достаточно плотную текстуру. Решила лечь спать "при полном параде", не удивляйся тому, что утром проснешься с прыщами и угрями.

Чрезмерная чистоплотность

Нередко девушки, склонные к акне, страдают маниакальными желаниями постоянно очищать кожу, умывать лицо, чем-то его смазывать.... Это навязчивая идея нарушает естественные защитные свойства кожи и приводит лишь к обострению проблемы. Так что, держи себя в руках.

Выдавливание прыщей

У тебя появилось желание самостоятельно выдавить появившиеся прыщи? Наступи на горло собственной песне. Самостоятельно вскрывая очаг воспаления даже в самых стерильных условиях, ты способствуешь распространению инфекции по поверхности кожи. Неудивительно, что после такой экзекуции вместо одного прыща у тебя может появиться пять. Кстати, к таким же последствиям может привести и использование абразивных скрабов и модных сейчас щеток для очищения в период обострения акне.

Погодные условия

Обострять течение акне могут высокая влажность и жаркий климат. Это должны знать все обладательницы проблемной кожи, планируя уход за кожей в период отпуска. Стоит быть осторожнее и с солнечными ваннами. Умеренное воздействие УФ-лучей пойдет твоей коже только на пользу - оно подсушит кожу, продезинфицирует ее. А вот переизбыток солнца, наоборот, может снизить местный иммунитет кожи, усилить секрецию кожного сала, высушить верхний роговой слой, что в итоге может обострить проблему акне. Кстати, схожий механизм характерен не только для загара на пляже, но и в солярии.

thevoicemag.ru