Как понять, что твой метаболизм замедлился?

Что такое метаболизм?

"Когда люди говорят "метаболизм", то они обычно имеют в виду три различных способа расходования энергии", - говорит диетолог и консультант по интуитивному питанию Кортни Викери. Речь идет о базальном обмене веществ - BMR - расходовании энергии в состоянии покоя; термическом эффекте пищи - TEF - энергии, которая необходима нам для переваривания и усвоения еды, и, наконец, о калориях, которые мы сжигаем во время физической активности.

Когда метаболизм замедляется?

Раньше считалось, что метаболизм начинает замедляться в 30 лет на 2-5% в течение каждого последующего десятилетия, однако, по словам Викери, последние исследования показали, что эта аксиома может быть ошибочной. Согласно обзору "Daily energy expenditure through the human life course", опубликованному в 2021 году, кривая выглядит иначе: метаболизм увеличивается в первый год жизни, потом постепенно снижается до 20 лет, после чего сохраняет свою скорость до 60. Но даже после этого юбилея метаболизм не падает "стремительным домкратом": он замедляется лишь на 0,7% в год.

Как объясняет Кортни, не существует определенного возраста, когда метаболизм тормозится у всех людей, и это никогда не происходит резко. Тем не менее, обмен веществ может значительно измениться по разным причинам - например, из-за гормональных колебаний, дефицита питательных веществ, потери мышечной массы или воздействия токсинов. По словам доктора медицины и акушерки Кирин Данстон, если женщина замечает ускорение или замедление метаболизма, ей следует обязательно обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах и предотвратить возможные осложнения.

Как понять, что метаболизм замедлился?

Викери перечисляет семь признаков замедления метаболизма:

Тебе сложно похудеть или поддерживать здоровый вес - это происходит из-за того, что мы сжигаем меньше калорий, когда метаболизм замедляется.

Ты испытываешь частые приступы усталости, так как организму сложнее превращать пищу в энергию.

У тебя возникают проблемы с ЖКТ - переваривание и движение пищи замедляется, что может приводить к запорам.

Ты постоянно мерзнешь: когда метаболизм замедляется, снижается выработка тепла, и это делает нас чувствительным к низким температурам.

Твоя кожа становится более сухой, чем обычно - из-за изменения обмена веществ может снизиться выработка себума.

У тебя выпадают волосы - к этому могут приводить гормональные колебания, связанные с замедлением метаболизма.

Менструальный цикл становится нерегулярным - это еще одно свидетельство того, что уровень гормонов изменился.

Если ты замечаешь несколько из перечисленных красных флажков, тебе следует обратиться к врачу - существуют анализы, который позволяют определить, является ли твой метаболизм медленным, быстрым или просто правильным. Три основных, по мнению Викери, - это глюкозотолерантный тест, тесты функции щитовидной железы (TFT) и тест на VO2max, который показывает, сколько кислорода используется во время физической активности.

Есть и хорошие новости: даже если твой метаболизм замедлился, его можно вернуть на прежний уровень. Прежде всего для этого понадобятся здоровые привычки: питайся разнообразно, высыпайся и не забывай про физические нагрузки.

thevoicemag.ru