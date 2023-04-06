6 апреля 2023

6 апреля 2023 14:04

Что произойдет, если пропускать завтрак: 4 эффекта, которые незаметно испортят тебе жизнь

Что произойдет, если пропускать завтрак: 4 эффекта, которые незаметно испортят тебе жизнь

Согласно новому исследованию, время приема пищи может существенно повлиять метаболическое здоровье, и это - еще один повод не игнорировать завтрак.

Что такое завтрак?

Первый и главный вопрос - а что же такое завтрак? Можно ли считать, что ты его пропускаешь, если сразу после сна выпиваешь кофе, и только через два часа готовишь себе омлет? Надо ли, встав с кровати, сразу бежать на кухню? Или можно подождать? А если да, то сколько? Будет ли считаться завтраком овсянка в два часа дня, если ты спишь до 12?

Итак, внесем ясность: завтраком считается прием пищи в течение двух часов после подъема. "Пустые" кофе или чай не превратят карету в тыкву: завтраком будут считаться не они, а первые продукты, которые попадут в желудок. Отказаться от утреннего эспрессо натощак гастроэнтерологи и диетологи советуют совсем по другой причине - это плохо сказывается на состоянии ЖКТ.

Что происходит, когда завтрак превращается в обед

В 2022 году исследователи из Гарвардского университета, Чикагского университета и других академических институтов провели рандомизированное контролируемое исследование, в котором учитывались потребление питательных веществ, физическая активность, сон и даже освещенность, чтобы определить влияние на метаболизм позднего приема пищи.

Насколько позднего? Речь шла о пяти часах, прошедших после сна, и вот к чему приводит такой прием пищи:

Повышенному чувству голода
Снижению уровня лептина - ключевого гормона, который сообщает нам, когда мы сыты
Снижению энергозатрат (простыми словами - сжиганию калорий)
Изменениям в экспрессии генов, связанных с увеличением отложения жира

Иными словами, поздний прием пищи - идеальная почва для метаболических проблем. Тем, у кого есть лишний вес, не стоит откладывать завтрак - это может привести к дисрегуляции аппетита и нарушению энергетического баланса.

Лови еще один бонус, который поможет регулярно завтракать: как выяснили в 2020 году эксперты крупнейшего мирового эндокринологического сообщества Endocrine Society, еда, съеденная утром, независимо от количества содержащихся в ней калорий, создает в два раза более высокий индуцированный диетой термогенез, чем та же еда, съеденная на ужин. Иными словами ты можешь сжигать в два раза больше калорий, если правильно распределишь приемы пищи, а это станет отличным подспорьем и для похудения, и для сохранения стабильного веса.

thevoicemag.ru


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