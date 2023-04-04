Почему не есть после 6 вечера — чрезвычайно опасно?

Весна в самом разгаре, и мы все уже немного затянули пояса, чтобы как следует подготовить фигуру к лету. Пока одни просто запретили себе сладкое и любимые булочки, а другие сократили общую калорийность рациона и подключили спорт, третьи пошли по простому и проверенному временем пути: полностью отказались от еды после 6 вечера.

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Однако врачи бьют тревогу и предупреждают: каким бы эффективным не был этот способ, опасные последствия от такого похудения перевешивают всю пользу. По словам диетолога Анны Белоусовой, длительные перерывы между приемами пищи, превышающие 12 часов, могут отразится не только на нашем самочувствии и настроении, но и даже нарушить работу мозга.

"Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесет, поскольку глюкоза - это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего для клеток головного мозга. Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия. Нельзя допускать длительных периодов "голодной крови", - рассказала врач в беседе с одним из российских изданий.

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Как раз по этой причине диетолог не советует худеющим устраивать последний прием пищи до 6 вечера. По мнению врача, есть на ночь можно и нужно - достаточно лишь подобрать для этого продукты, которые не отразятся на фигуре. Идеальным вариантом для позднего ужина Белоусова считает низкокалорийную еду комнатной температуры - например, творог.

thevoicemag.ru