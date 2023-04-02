Названы причины образования морщин и способы их избежать

У кого-то морщины появляются в 28 лет, а кто-то до 40 лет обладает упругой, светящейся кожей. Все дело в образе жизни, отношении к себе и, разумеется, в нервах, рассказала кандидат наук, специалист в вопросах молодости и натуральной красоты Елена Чернявская. В беседе с Lenta.ru она назвала причины образования морщин и перечислила способы борьбы с ними, передает Day.Az.

С возрастом у нас уменьшается выработка эстрогена, а следовательно - коллагена, сообщила эксперт. Кожа теряет упругость, начинает провисать. "Первое, что мы делаем - идем сдавать анализы на гормоны. Желательно - каждые полгода. Смотрим, что у нас с балансом. Параллельно меняем пищевую карту: вводим больше белка - яйца, рыбу, морепродукты, бобовые. Подключаем витамины, точнее - коллаген", - рекомендовала она.

Также Чернявская посоветовала сходить к нутрициологу. "Возможно, ваши пищевые привычки нужно кардинально менять уже давно - самое время начать. Если выявлены гормональные нарушения - идем к эндокринологу и начинаем гормонально-заместительную терапию. Ее назначить может только врач, категорически не рекомендую самим себе прописывать лекарства", - высказалась Чернявская.

По словам собеседницы Lenta.ru, вызывать морщины способны и инфекционные или воспалительные заболевания. А также старение капилляров и уменьшение их количества - это может происходить с возрастом или в результате нездорового образа жизни, болезней.

"Но больше вышеперечисленного бьют по нашей внешности стрессы и малоактивный образ жизни. Тут я вам Америку не открою, скажу только, что "недвижимость" в теле и нервы тянут за собой нарушения осанки, кровообращения, питания клеток, что сразу же отражается на состоянии кожи", - сообщила эксперт.

Поэтому она посоветовала менять образ мышления и жизни, по максимуму минимизировать стрессы, заняться фитнесом и профессиональным массажем лица и шеи. "Подключаем к профессиональному массажу оптимальную физическую нагрузку и увеличение белка в рационе - строительного материала мышц и тканей. Таким образом получаем идеальную формулу сохранения молодости", - обозначила Чернявская.