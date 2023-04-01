Как есть макароны и худеть: секреты итальянских женщин

Макароны - полезный, хоть и довольно калорийный продукт. Но если их правильно готовить, можно не переживать за появление лишних килограммов. И есть пасту хоть каждый день!

Когда Софи Лорен утверждала, что секрет ее идеальной фигуры - вкусная паста на ужин, ей никто не верил. Сложно доверять и словам Моники Беллуччи - которая тоже говорит, что постоянно ест макароны, да еще и запивает их бокалом вина.

Не секрет, что паста разных сортов и видов приготовления составляет основу рациона итальянцев - как обычных, так и знаменитых. Они не боятся лишнего веса от макаронов - потому что знают, как правильно их готовить.

Больше овощей

Мы считаем макароны гарниром к мясным блюдам. А вот для итальянцев паста - как раз полноценное блюдо, которое можно и нужно дополнять полезными компонентами. В первую очередь - зеленью и овощами.

Помидоры, лук, грибы и сладкий перец мы все и так периодически добавляем в пасту. Но попробуй разнообразить свои рецепты, дополнив макароны рукколой, шпинатом, брокколи, горошком. Это повысит содержание клетчатки в приеме пищи - а значит, поможет надолго утолить голод и улучшить метаболизм.

Натуральный соус

На полках магазинов можно увидеть десятки вариаций кетчупов и соусов для макарон. А в их составе - обилие консервантов, сахара и растительных жиров...

Итальянки готовят томатный соус для пасты самостоятельно. Следуй и ты их примеру!

На самом деле это совсем не сложно: для базового рецепта понадобится нарезанные помидоры немного протушить с чесноком и специями, а после добавить в сковороду отваренные макароны и немного сыра.

Добавки со сниженной калорийностью

Небольшое отхождение от классических рецептов пасты практикуют не только худеющие, но и сами итальянцы: просто потому, что альтернативные продукты порой намного доступнее, чем те, что требуются в описании. Например, бекон в карбонаре лучше заменить ветчиной или прошутто, а жирные сливки - десятипроцентными. Да, с ними соус получится не такой насыщенный и густой. Зато более сбалансированный!

thevoicemag.ru