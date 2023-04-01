С чем нужно пить кофе с утра, чтобы снизить тягу к сладкому и устранить вздутие после завтрака

Если ты любишь пить кофе на завтрак, советуем сочетать его с этой сладостью. Благодаря такому дуэту улучшается работа кишечника и наступает чувство длительного насыщения.

Многие не могут представить свое утро без чашечки крепкого кофе на завтрак. И хотя диетологи не советуют сочетать кофе с основными приемами пищи, порой без такой "дозы бодрости" просто не обойтись.

Если ты тоже не можешь прожить без кофе на завтрак, рекомендуем его пить без молока и сахара - в этом материале мы рассказывали, почему это может вызвать нарушения метаболизма.

Лучше всего дополнить кофе парочкой сушеных фиников. В таком случае завтрак обретет экзотические восточные нотки - и станет более полезным.

Чистый черный кофе с финиками - отличная комбинация для продления чувства сытости после завтрака. Кофеин, клетчатка и натуральные сахара предотвратят резкие скачки инсулина в крови. К тому же такое сочетание заставляет кишечник работать как по часам - что особенно важно для тех, кто имеет склонность к запорам.

thevoicemag.ru