2 апреля 2023

2 апреля 2023 09:18

Диетолог назвала продукты, которые мешают накачать мышцы

Диетолог Людмила Микитюк перечислила продукты, которые мешают накачать мышцы, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Врач рекомендовала из рациона полностью убрать алкоголь, поскольку организму приходится расходовать на его расщепление большое количество антиоксидантов, которые необходимы для роста мышечной массы. Если это сделать невозможно, то нужно максимально ограничивать себя, пить больше воды, так как она способствует выводу алкоголя из организма.

Микитюк также отметила вред картофеля. По ее словам, что в картофель в жареном виде негативно влияет на организм и приводит к замедлению роста мышц. Однако отварной картофель подходит для диеты спортсмена, считает эксперт.

Кроме того, специалист посоветовала отказаться от чипсов, майонеза, сухариков и лимонадов. Сладкое и мучное диетолог предлогает заменить натуральным йогуртом с ягодами и фруктами или смузи из овсяных хлопьев, меда и нежирного молока.


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