Топ-10 упражнений, которые заменят утренний кофе

Мы собрали для вас бодрящую комплексную тренировку, которую можно повторять изо дня в день. Обещаем: скучно не будет!

Утренняя зарядка - дело непростое. Нам надо сперва проснуться, затем заставить себя двигаться, а также выделить на физкультуру хотя бы пару минут перед работой. И, конечно, желательно как можно меньше потеть и уставать, ведь впереди еще целый день!

Мы собрали самые эффективные упражнения, которые помогут взбодриться не хуже утреннего эспрессо. Запомнить их легко, а выполнять можно ежедневно на протяжении долгих лет. Повторяйте за нами!

1. Обнимите себя!

Любая тренировка начинается с разминки и простых упражнений. Никаких резких и слишком импульсивных движений! Встаньте в удобное положение и поднимите обе руки на уровне плеч. Затем обхватите себя руками, имитируя обнимашки, а затем вернитесь в исходное положение. Смотрите за тем, чтобы положение рук менялось: сверху должна быть то левая, то правая. Рекомендуем выполнять упражнение не менее 30 секунд.

2. Бегаем на месте и греемся

Бег - отличное кардио. Даже 40 секунд интенсивной ходьбы или бега на месте помогут взбодриться. Выполняя это упражнение, желательно касаться пятками до ягодиц.

3. Прыгаем и разгоняем лимфу

50-100 прыжков в среднем темпе будет более, чем достаточно. Не стоит пытаться дотянуться макушкой до потолка - выполняйте упражнение спокойно. Прыжки помогут не только взбодриться, но и действуют как эффективная профилактика целлюлита и препятствует появлению отеков.

4. Колено - локоть

Достаточно 10 секунд для каждой ноги. Левую ногу отведите немного в сторону, перенесите вес на правую ногу и поднимите левую ногу к правому локтю.

5. Будьте как балерина

Как ни крути, присед - лучшая нагрузка для всего тела. От 20-30 приседаний вы точно не устанете, а станете только еще более бодрыми и выносливыми. Кстати, это упражнение можно выполнять не только в классическом варианте: попробуйте делать это как балерины, имитируя гранд плие.

6. Лучшее кардио - танцы

Веселая энергичная музыка бодрит не хуже крепкого кофе. Просто выделите пару минут для импровизации под livin' la vida loca Рики Мартина - заряд бодрости и отличное настроение на долгие часы вперед вам обеспечены!

7. Лучшие упражнения - лежа на диване

В течение 30 секунд делайте махи ногами левой ногой, а затем перекатитесь на другой бок и повторите то же самое правой.

8. Велосипед на спине

Поочередно подтягивайте к себе колени, совершая круговое движение, словно крутите педали велосипеда. Старайтесь не опускать ноги на пол до конца упражнения. Повторяйте не более минуты.

9. Поза ребенка, которого заставляют решать взрослые проблемы

Многие недооценивают упражнения для спины, боли в которой как раз-таки мешают нам добиться желаемой бодрости. Сядьте на пятки, наклонитесь, лягте животом между бедер и вытяните руки вперед, а затем вернитесь в привычное положение. Повторите пару раз.

10. Растягиваем удовольствие

В конце каждой тренировки по традиции принято делать растяжку. Это делается для того, чтобы мышцы не болели после интенсивной нагрузки. А еще вы почувствуете себя отдохнувшей, ведь больше не будет никакой скованности и напряжения.

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