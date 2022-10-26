Как ухаживать за обувью и аксессуарами из замши, чтобы они служили дольше

Замша - один из самых популярных материалов для обуви и аксессуаров. Она мягкая, шелковистая, приятная на ощупь и отлично выглядит. Но этот материал требует особо бережного отношения и вдумчивого ухода. Рассказываем, как ухаживать за обувью и аксессуарами из замши, чтобы они служили как можно дольше.

Предварительный уход

Мало кто над этим задумывается, но уход за замшей начинается уже в день покупки вещи. Как только вы принесли новую сумку или пару обуви домой, ее нужно обработать специальным водоотталкивающим спреем, который можно купить в обувном магазине. Желательно обработать замшу трижды перед первой ноской. Также важный момент: наносить любые уходовые и защитные средства можно только на чистую замшу. В противном случае вы рискуете испортить материал: волокна слипнутся, на них налипнет грязь и пыль.

Повседневный уход

Вещи из замши важно вовремя чистить. Ни в коем случае не стирайте их в стиральной машинке: только вручную в теплой воде. Не используйте агрессивные моющие средства и отбеливатели, только специализированные спреи и пенки для замши. В случае сильных загрязнений отнесите вещь в специализированную химчистку. Если ваша обувь или сумка намокли, необходимо их немедленно просушить. Также после каждой носки замшевую обувь стоит обрабатывать специальной щеткой: она поможет удалить с ворса частицы грязи и пыли, даже если на поверхности нет видимых загрязнений.

Хранение

Не менее важны и правила хранения вещей из замши. Храните замшевую обуви и аксессуары вдали от прямых солнечных лучшей, желательно в специально мешке-пыльнике, который прилагается при покупке. Для сохранения формы стоит набивать обувь бумагой или использовать специальные колодки, которые можно купить в обувных магазинах. Но главное - избегайте влажности: в сырых неотапливаемых помещениях замша может попросту испортиться и навсегда потерять вид.

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