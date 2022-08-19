Как у младенца: лопух, сода и другие лайфхаки для идеально гладких пяточек

Герой одного из фильмов говорил, что ухоженность женщины определяет по состоянию ее пяточек. Об этой части тела часто незаслуженно забывают, но мягкие и гладкие стопы выглядят очень привлекательно.

Правда, иногда сделать полноценный педикюр в салоне не хватает времени или не позволяют обстоятельства. На выручку придут народные средства.

Причины шелушения пяток

Чтобы не пришлось возвращать стопам опрятный вид, нужно позаботиться о профилактике трещин и пересыхания. Обычно они становятся по грубее из-за нескольких факторов:

Отсутствие гигиены: ежедневно необходимо мыть ноги и слегка скрабировать пятки

Пересыхание: как и любой участок кожи, стопы нуждаются в увлажнении и питании

Неудобная или тесная обувь

Привычка ходить дома босиком

Нехватка витаминов А и Е

Слишком частый педикюр: не увлекайтесь использованием пемзы

Использование некачественных кремов, которые не оказывают глубокого воздействия.

Лайфхаки для гладких пяточек

Лопух

Если вы задержались на даче, позаботиться о пятках поможет компресс из лопуха. Для этого несколько листьев растения нужно растереть до состояния каши, затем добавить к ним ложку муки и пару столовых ложек меда.

Нанесите состав на стопы и оставьте на ночь, утром отскоблите массу пемзой. Те, кто использовал этот метод, уверяют, что утром пяточки выглядят более гладкими и нежными.

Хозяйственное мыло

Это очень простой способ: нужно просто намылить стопы и не смывать пену, сверху на ногу надеть пакет и носок. Утром смыть мыло, повторять процедуру необходимо три дня, а затем сделать перерыв на неделю.

Пищевая сода

Ванночки с содой - отличный союзник в борьбе за гладкость пяток. В 2-3 литра воды всыпают 200 грамм соды и держат в растворе ноги около получаса, после этого ополаскивают стопы холодной водой.

Уксус

Для процедуры потребуется 70% эссенция и растительное масло. Их нужно смешать в пропорции 1:1, затем нанести на пятки и надеть теплые носки. Оставить мазь на ночь, а утром смыть теплой водой.

Молочная кислота

Отличная альтернатива для тех, кто не переносит запах уксуса. Молочная кислота содержится в аптечных средствах, используйте раствор от 40% и выше. Просто промокните кислотой ватный диск, приложите к пятке и оставьте на ночь, утром смойте теплой водой и немного потрите пемзой.

Теймурова паста

Это бюджетное средство отлично лечит трещины и сухость пяток: просто нанесите мазь на стопу, а сверху наденьте носок. Повторять нужно ежедневно, а когда результат станет заметным, пасту можно заменить на питательный крем.

Мякоть алоэ

Это растение известно заживляющими свойствами, поэтому быстро приведет стопы в порядок. Нужно срезать крупный лист, выскоблить мякоть и сделать компресс на ночь. Впрочем, сейчас многие бренды выпускают гели из алоэ, которые гораздо удобнее в использовании.

Womanhit.ru