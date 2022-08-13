Названы лучшие варианты перекусов вместо «фитнес»-батончиков

Врачи-диетологи рассказали "Известиям", что лучше употреблять в качестве перекуса на работе в качестве альтернативы злаковым батончикам и снекам, передает Day.Az.

Аналитики экспресс-доставки торговой сети "Перекресток" выяснили, что россияне в городах-миллионниках часто используют в качестве перекуса злаковые батончики, фруктовые чипсы и снеки, порой эти продукты заменяют людям на работе полноценные приемы пищи.

Диетолог Татьяна Залетова порекомендовала в качестве перекуса бутерброд из цельнозернового хлеба с самостоятельно сваренным мясом или птицей, а также рыбой в сочетании с овощами.

"Такой прием пищи содержит и белок, и углеводы, и клетчатку", - пояснила врач.

Она указала, что в организме современного человека часто не хватает клетчатки, которая важна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии кишечника. Используя в качестве перекуса фрукты и овощи, он увеличивает количество в рационе этого ценного пищевого волокна, подчеркнула Залетова.

По словам эксперта, в сутки нужно употреблять не менее 20 г клетчатки, что примерно соответствует 800 г свежих и термически обработанных овощей и фруктов.

Диетологи допускают употребление злаковых батончиков в качестве альтернативы десертам, содержащим трансжиры. Специалисты обращают внимание, что в таких батончиках содержится много углеводов, так как они рассчитаны на спортсменов, поэтому употреблять их стоит с осторожностью.