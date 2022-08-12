Кому нельзя есть овсянку?

От употребления самой популярной каши стоит отказаться во время диет и при хронических заболеваниях почек, сообщила "АиФ" врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Овсяные зерна помогут избавить сосуды от излишков холестерина, содержат много клетчатки и растительного белка, однако в некоторых случаях овсянку лучше не есть.

"Овсяную кашу нельзя употреблять людям, имеющим проблемы с почками. Зерно богато протеинами, а они негативно влияют на организм при назначенной безбелковой диете. В состав овсяной каши также входит сложное для переваривания вещество - проламин, он стимулирует воспалительные процессы в верхних отделах ЖКТ", - предупредила врач.

Специалист также отметила, что особенно вредны для желудочно-кишечного тракта овсяные хлопья быстрого приготовления. В продукте слишком много крахмала, который способствует повышению уровня сахара в крови.