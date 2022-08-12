Названа опасность вегетарианства для женщин

Исследование ученых из Лидского университета показало, что женщины-вегетарианки чаще ломают бедра. Работа была опубликована в журнале BMC Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания более 26 000 женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Анализ показал, что примерно за 22-летний период у вегетарианок вероятность перелома бедра была на треть выше, чем у тех, кто регулярно ел мясо.

По словам ученых, вегетарианки могут не получать достаточного количества питательных веществ для здоровья костей и мышц. Вегетарианцы чаще имеют недостаточный вес, чем мясоеды, и помимо более слабых костей и мышц у них может быть меньше жира, который способен смягчать падения, добавили исследователи.

Ученые советуют вегетарианцам употреблять обогащенные злаки с добавлением железа и витамина В12 для здоровья костей, а также получать достаточное количество белка с помощью таких продуктов, как орехи, бобовые и фасоль.