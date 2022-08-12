12 августа 2022
Названа опасность вегетарианства для женщин

Здоровье

09:18

  • 160
Названа опасность вегетарианства для женщин
Названы причины неприятного запаха от одежды

Опросы

11 августа 12:27

  • 350
Названы причины неприятного запаха от одежды
Врач о неприятных последствиях употребления гречки

Гурмания

11 августа 11:28

  • 431
Врач о неприятных последствиях употребления гречки

12 августа 2022 09:18

Названа опасность вегетарианства для женщин

Исследование ученых из Лидского университета показало, что женщины-вегетарианки чаще ломают бедра. Работа была опубликована в журнале BMC Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания более 26 000 женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Анализ показал, что примерно за 22-летний период у вегетарианок вероятность перелома бедра была на треть выше, чем у тех, кто регулярно ел мясо.

По словам ученых, вегетарианки могут не получать достаточного количества питательных веществ для здоровья костей и мышц. Вегетарианцы чаще имеют недостаточный вес, чем мясоеды, и помимо более слабых костей и мышц у них может быть меньше жира, который способен смягчать падения, добавили исследователи.

Ученые советуют вегетарианцам употреблять обогащенные злаки с добавлением железа и витамина В12 для здоровья костей, а также получать достаточное количество белка с помощью таких продуктов, как орехи, бобовые и фасоль.


Просмотров: 160

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

9 августа 11:10

  • 558
Как бананы вредят сердцу?

Здоровье

8 августа 11:30

  • 645
Кому не стоит злоупотреблять хлебом и макаронами?

Здоровье

6 августа 11:39

  • 993
Эти продукты снижают уровень сахара в крови