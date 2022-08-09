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9 августа 2022 11:10

Как бананы вредят сердцу?

Популярный фрукт противопоказано употреблять людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы и тем, кто недавно перенес инфаркт, рассказала URA.RU врач-диетолог Кристина Плотникова, передает Day.Az.

В бананах содержится большое количество калия, привычка съедать банан утром приведет к переизбытку этого вещества и нарушит баланс калия и магния в организме.

"Это может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы. Поэтому на завтрак их можно есть только после основного блюда. Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами", - предупредила врач.

Диетолог отметила, что из-за большого содержания сахара от бананов также стоит отказаться людям с нарушениями обмена веществ, диабетом и лишним весом.


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