Как бананы вредят сердцу?

Популярный фрукт противопоказано употреблять людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы и тем, кто недавно перенес инфаркт, рассказала URA.RU врач-диетолог Кристина Плотникова, передает Day.Az.

В бананах содержится большое количество калия, привычка съедать банан утром приведет к переизбытку этого вещества и нарушит баланс калия и магния в организме.

"Это может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы. Поэтому на завтрак их можно есть только после основного блюда. Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами", - предупредила врач.

Диетолог отметила, что из-за большого содержания сахара от бананов также стоит отказаться людям с нарушениями обмена веществ, диабетом и лишним весом.