Врач назвала болезни, которые можно определить по цвету губ

Изменения на губах могут быть вызваны как дефектами ухода, так и более серьезными проблемами со здоровьем, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Лидия Голубенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если на губах часто появляются мелкие трещинки, то это может говорить о недостаточном уходе или излишне сухом воздухе в помещении или на улице. Но если влажность воздуха в норме, а губы стали сухими и бледными, то это может указывать на анемию.

"В уголках рта образуются мелкие, но очень болезненные трещинки - заеды. Нередко подобная проблема возникает на фоне хронических инфекций, присутствующих в организме, при дефиците витаминов группы В. Кроме того, проблема может быть связана с гормональным дисбалансом, обезвоживанием и нехваткой жирорастворимых витаминов", - сообщила специалист.

Ярко-красный оттенок губ может возникать при гипертонии, поражениях почек, синие губы указывают на проблемы с сердцем или кровообращением. Любое изменение цвета губ должно стать поводом для обращения к врачу.