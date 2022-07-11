Когда нельзя, но очень хочется: 5 алкогольных коктейлей, одобренных диетологом

Не секрет, что алкоголь очень калориен, к тому же он разжигает аппетит, именно поэтому многие диетологи советуют вовсе от горячительного отказаться и вычеркнуть из своей жизни. Другие же рекомендуют ничего себе не запрещать, а просто более осознанно подойти к выбору напитка, обращая внимание на его состав и соблюдая меру. Они советуют уменьшить ликер, сироп, сливки и сахар - эти ингредиенты точно отожатся лишними сантиметрами на талии.
Но некоторые коктейли почти безобидны для фигуры и здоровья, их можно пить, даже на диете, и не мучиться угрызениями совести.
Джин-тоник
Один из самых популярных и простых коктейлей. Его калорийность составляет примерно 34 ккал на сто грамм, видимо, поэтому его часто выбирают люди, следящие за весом.
Рецепт джина с тоником элементарен:
−50 мл джина
−100 мл тоника.
При желании тоник можно заменить обычной газировкой, а при необходимости подсластить - добавить капельку сиропа. Для украшения и свежести можно использовать мяту, мелиссу или базилик.
Кровавая
Этот коктейль является фаворитом у любителей томатного сока. Он относится к лонгдринкам - напиткам, которые неспешно потягиваются через трубочку (а иногда и две, чтобы равномерно употреблять сок и водку).
В классический рецепт входят:
- томатный сок - 150 грамм;
- водка - 75 мл;
- сок лимона - 15 мл;
- соль - 1 грамм;
- перец - 1 грамм;
- соус Табаско -несколько капель;
- соус Вустерс -несколько капель;
- лед;
- сельдерей для украшения/ закуски - 1 веточка.
Бармены нередко заменяют, дополняют или вовсе убирают ингредиенты. Так, водку меняют на джин, текилу или виски, соусы берут попроще - аджика или хрен, а вместо веточки сельдерея используют оливки или огурец.
Мятный джулеп
Для тех, кто желает покрепче и свежее, идеально подходит этот напиток. Его калорийность - примерно 170 ккал на стакан.
Освежающий "Мятный Джулеп" в 1938 году стал официальным напитком скачек в Кентукки: зрители умудрялись выпивать около 120 000 доз всего лишь за 2 дня.
Для приготовления понадобятся:
- бурбон - 60 мл;
- лед - 150 грамм;
- мята - около 10 свежих листков;
- сахарная пудра - 1 чайная ложка;
- вода (без газа) - несколько чайных ложек.
На дне бокала растолочь листочки мяты, добавить к ним воду и пудру (можно заменить сахарным сиропом). Добавить половину бурбона и засыпать льдом до края стакана. После аккуратного помешивания долить вторую часть бурбона и досыпать немного колотого льда. Украсить веточкой мяты и наслаждаться освежающим напитком.
Американо
В одной порции коктейля, состоящего всего из трех ингредиентов, содержится около 190 ккал. Он прекрасно подойдет для людей, любящих напитки с горчинкой, с необычным вкусом.
Состав:
- красный вермут;
- ликер;
- газированная вода/ содовая;
- цедра или ломтик апельсина для украшения (по желанию).