Когда нельзя, но очень хочется: 5 алкогольных коктейлей, одобренных диетологом

Не секрет, что алкоголь очень калориен, к тому же он разжигает аппетит, именно поэтому многие диетологи советуют вовсе от горячительного отказаться и вычеркнуть из своей жизни. Другие же рекомендуют ничего себе не запрещать, а просто более осознанно подойти к выбору напитка, обращая внимание на его состав и соблюдая меру. Они советуют уменьшить ликер, сироп, сливки и сахар - эти ингредиенты точно отожатся лишними сантиметрами на талии.

Но некоторые коктейли почти безобидны для фигуры и здоровья, их можно пить, даже на диете, и не мучиться угрызениями совести.

Джин-тоник

Один из самых популярных и простых коктейлей. Его калорийность составляет примерно 34 ккал на сто грамм, видимо, поэтому его часто выбирают люди, следящие за весом.

Рецепт джина с тоником элементарен:

−50 мл джина

−100 мл тоника.

При желании тоник можно заменить обычной газировкой, а при необходимости подсластить - добавить капельку сиропа. Для украшения и свежести можно использовать мяту, мелиссу или базилик.

Кровавая

Этот коктейль является фаворитом у любителей томатного сока. Он относится к лонгдринкам - напиткам, которые неспешно потягиваются через трубочку (а иногда и две, чтобы равномерно употреблять сок и водку).

В классический рецепт входят:

томатный сок - 150 грамм;

водка - 75 мл;

сок лимона - 15 мл;

соль - 1 грамм;

перец - 1 грамм;

соус Табаско -несколько капель;

соус Вустерс -несколько капель;

лед;

сельдерей для украшения/ закуски - 1 веточка.

Бармены нередко заменяют, дополняют или вовсе убирают ингредиенты. Так, водку меняют на джин, текилу или виски, соусы берут попроще - аджика или хрен, а вместо веточки сельдерея используют оливки или огурец.

Мятный джулеп

Для тех, кто желает покрепче и свежее, идеально подходит этот напиток. Его калорийность - примерно 170 ккал на стакан.

Освежающий "Мятный Джулеп" в 1938 году стал официальным напитком скачек в Кентукки: зрители умудрялись выпивать около 120 000 доз всего лишь за 2 дня.

Для приготовления понадобятся:

бурбон - 60 мл;

лед - 150 грамм;

мята - около 10 свежих листков;

сахарная пудра - 1 чайная ложка;

вода (без газа) - несколько чайных ложек.

На дне бокала растолочь листочки мяты, добавить к ним воду и пудру (можно заменить сахарным сиропом). Добавить половину бурбона и засыпать льдом до края стакана. После аккуратного помешивания долить вторую часть бурбона и досыпать немного колотого льда. Украсить веточкой мяты и наслаждаться освежающим напитком.

Американо

В одной порции коктейля, состоящего всего из трех ингредиентов, содержится около 190 ккал. Он прекрасно подойдет для людей, любящих напитки с горчинкой, с необычным вкусом.

Состав:

красный вермут;

ликер;

газированная вода/ содовая;

цедра или ломтик апельсина для украшения (по желанию).

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