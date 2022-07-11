Сам вид вкусной еды вызывает воспаление, связанное с диабетом

Гормон инсулин играет важную роль в обмене веществ, в первую очередь, регулируя процесс расщепления глюкозы и углеводный обмен в целом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инсулин высвобождается, когда повышается уровень сахара в крови после приёма пищи. Для него это главный стимул.

Однако выброс этого гормона начинается ещё до того, как углеводы (сахара) попадают в кровоток. Сам вид и запах еды запускают в нашем организме секрецию инсулина.

В этот момент происходит краткосрочная воспалительная реакция. Исследователи из Университета Базеля впервые показали, что высвобождение инсулина во многом зависит от неё.

Это многообещающее открытие прежде всего указывает на новые возможности лечения диабета и других заболеваний обмена веществ. Так, известно, что у людей с избыточным весом та самая воспалительная реакция настолько чрезмерна, что может нарушать секрецию инсулина.

Поясним, что само предвкушение предстоящего приёма пищи вызывает в организме ряд "подготовительных" процессов. Пожалуй, самым заметным из них является тот, что в народе называют "слюнки текут".

Точно так же и синтез инсулина начинается ещё до того, как мы съедаем первый кусок пищи. Эксперты называют это "нейроопосредованной фазой" секреции инсулина.

Правда, учёным было не понятно, как восприятие вида и запаха еды может передавать поджелудочной железе сигнал увеличить выработку инсулина.

Теперь исследователи нашли недостающую часть этой головоломки: воспалительный фактор, известный как интерлейкин-1 бета (IL1B). Он, к слову, также участвует в иммунном ответе на патогены или на повреждение тканей.

Новая находка удивила учёных, ведь этот воспалительный фактор также участвует в развитии диабета второго типа. Они никак не ожидали увидеть, что это вещество принимает активное участие в естественных процессах здорового организма.

При диабете второго типа наблюдается хроническое воспаление, нарушающее работу клеток, вырабатывающих инсулин. В этом патологическом процессе IL1B играет ключевую роль: он производится в чрезмерно больших количествах.

Однако дела обстоят несколько иначе, когда речь идёт о секреции инсулина, вызванной внешними раздражителями.

Авторы объясняют, что запах и вид еды стимулируют специфические иммунные клетки в мозге, известные как микроглия.

Эти клетки на короткое время выделяют IL1B, который, в свою очередь, влияет на вегетативную нервную систему через блуждающий нерв. Затем эта система передаёт сигнал в место секреции инсулина - в поджелудочную железу.

И в случае патологического ожирения эта нервно-опосредованная фаза секреции инсулина нарушается. В частности, первоначально чрезмерной воспалительной реакцией.

Главный результат нового исследования: IL1B играет важную роль в связывании сенсорной информации, такой как вид и запах еды, с последующей нервно-опосредованной секрецией инсулина - и в регулировании этой связи.

В настоящее время учёные проводят клинические исследования, сосредоточенные на способах подавления этого воспалительного фактора. Такие подходы потенциально смогут использоваться в будущем для лечения диабета.