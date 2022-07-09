9 июля 2022
Врач назвал продукты, которые нужно есть после 40 лет, чтобы похудеть

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Врач назвал продукты, которые нужно есть после 40 лет, чтобы похудеть

Процесс похудения невозможен без изменения образа жизни, избавиться от лишних килограммов только с помощью сбалансированного питания не получится, рассказал в беседе с Gazeta.ru врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.

После 40 лет в организме человека происходят гормональные изменения, которые влияют на скорость обмена веществ, лишний вес набирается быстрее, а избавиться от него становится сложнее. Садясь на диету, нужно помнить о том, что помимо правильного питания потребуется изменение привычного образа жизни, важно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, только тогда диеты могут дать необходимый эффект.

"В первую очередь нужно добавить постный белок, курицу индейку или постную говядину. Эти продукты не перерабатываются в организме в жир, содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм и способствовать похудению", - рассказал врач.

Также, желающим похудеть стоит обратить внимание на достаточное количество клетчатки в рационе.

"Любая зелень: шпинат, капуста, сельдерей, все что зеленое и свежее, что содержит мало калорий, много витаминов, много клетчатки. Эти продукты помогут насытиться и снизить чувство голода, также нужно регулярно есть продукты, с содержанием йода, например, морскую капусту", - отметил Арзамасцев.

Специалист также порекомендовал отказаться от добавленного сахара, организм получит его из продуктов. После 40 лет необходимо включать в рацион медленные углеводы, которые дольше перевариваются и не способствуют резкому выбросу глюкозы в кровь.


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