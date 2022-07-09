Косметолог рассказала, кому вредно умываться холодной водой

Кожа, склонная к куперозу, плохо переносит перепады температур, поэтому людям с расширенными капиллярами на лице нельзя умываться холодной водой. Как передает Day.Az, oб этом рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая aif.ru.

"Перепады температуры плохо сказываются на коже, склонной к куперозу, так как могут вызвать спазм сосудов", - объяснила Дышлевая.

Косметолог добавила, что холодная вода не подходит для умывания при сухой и чувствительной коже - она провоцирует появление сухости, шелушения и раздражения.

Обладательницам жирной кожи также стоит избегать умывания чрезмерно холодной водой, так как оно может вызвать гиперсекрецию сальных желез. Чрезмерно холодная вода, если ей умываться на протяжении долгого периода времени, может негативно сказаться на эластичности кожи.

При этом нужно также понимать, что и чрезмерно горячая вода коже тоже не полезна - она провоцирует появление воспалений и жирного блеска.